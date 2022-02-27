Глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов опубликовал свои фото в военной форме и с оружием.

Снимки появились 26 февраля в его Фейсбуке.

На фотографиях начавший некогда АТО политик запечатлен в центре Киева. Он полностью облачен в камуфляж и держит автомат.

Снимки Турчинов подписал с пафосом.

"У защитников Киева несокрушимый дух украинского народа, противостоящий российской орде и уже сломавший планы Путина по молниеносной оккупации Украины", - написал он.

Как добавил Турчинов, этой записью и фото он прокомментировал "сообщения российских пропагандистов" о том, что "чеченские добровольцы определили своими главными целями Турчинова, Наливайченко, Яценюка, Гончаренко, Авакова и Яроша".

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.