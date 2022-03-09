Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что "российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена российской делегации на переговорах с Киевом, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Слуцкий добавил, что переговоры проходят для того, чтобы прийти к согласию по ключевым вопросам: военным, политическим, гуманитарным.

Напомним, что российская стороны выставила следующие пункты требований:

нейтралитет;

признание "ЛДНР" и российского статуса Крыма;

демилитаризация и денацификация.

Слуцкий добавил, что переговоры проходят для того, чтобы прийти к согласию по ключевым вопросам: военным, политическим, гуманитарным.

Из всех этих требований Украина готова обсуждать лишь первый пункт. По всем остальным требованиям украинская делегация категорически отказывается от обсуждения.

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