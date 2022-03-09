С начала вооруженной агрессии России в Украине погибли 516 мирных граждан, 908 получили ранения.

Об этом сообщает Управление ООН по правам человека.

Среди убитых – 98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, пол которых пока неизвестен.

Среди раненых – 78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, пол которых пока неизвестен.

На Донбассе погибли 111 гражданских и 462 были ранены. В других регионах Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области) погибли 405 человек, 446 получили ранения.

Большинство мирных людей погибли при обстреле из тяжелой артиллерии, ракет, установок залпового огня, оружия с большой площадью поражения и авиаударов.

В ООН добавили, что реальное число жертв намного выше, указывая на то, что информация из многих мест в Украине поступает с опозданием.

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