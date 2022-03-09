За день по гуманитарным коридорам вывезли сорок тысяч женщин и детей
Переговорщик украинской делегации по урегулированию в Украине Давид Арахамия заявил, что сегодня, 9 марта, через гуманитарные коридоры удалось эвакуировать 40 тысяч человек.
Об этом Арахамия написал в Facebook.
"За день удалось вывезти около 40 тысяч женщин и детей со всех уголков Украины. Хотели 100 тысяч, но не получилось", - сообщил Арахамия.
Он добавил, что самыми проблемными участками для эвакуации остаются Харьков, Мариуполь и Киевская область.
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