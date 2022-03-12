Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не видят "никаких конкретных признаков" возможного применения Россией химического оружия в Украине.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в пятницу, 11 марта.

"У меня нет никакого конкретного признака, чтобы о нем говорить. Однако мы испытываем обеспокоенность на этот счет", - заявил официальный представитель американского военного ведомства, комментируя утверждения Запада о будто бы возможном использовании Россией боевых отравляющих веществ в Украине.

"Мне не о чем сообщать в плане конкретных химико-биологических средств России внутри Украины", - сообщил пресс-секретарь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме считают, что РФ может планировать химическую или биологическую атаку в Украине. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что заявления России об американских лабораториях по биологическому оружию и разработке химического оружия в Украине "уловкой", которая совершена для попытки оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные атаки.

Также напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предполагает, что Россия может готовить в Украине "ужасную операцию под ложным флагом", связанную с химическим оружием.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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