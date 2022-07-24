Украина получит от западных союзников всего 25-30 установок РСЗО.

Об этом заявил глава комитета вооруженных сил Конгресса США Адам Смит, побывавший сегодня,23 июля, в Киеве, пишет "Радио Свобода".

"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 установок HIMARS. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 РСЗО. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран. Мы постараемся предоставить так много, как сможем", - сказал Смит.

"Судя по этой цитате, речь идет о всех установках - в том числе уже поставленных в Украину", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украине для эффективной обороны нужно 50 установок "Хаймарс", а для наступления - вдвое больше.

Также "Страна" сообщала, что в Белом доме заявили о том, что США не будут передавать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 километров, которые могут применяться в реактивных системах залпового огня HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

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