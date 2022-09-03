Компенсация за приют переселенцев во время отопительного периода будет увеличена вдвое – до 900 грн, повышение планируется с 1 октября.

Об этом сообщил заместитель министра по реинтеграции временно оккупированных территорий, уполномоченный по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Павел Козырев.

"Планируется с 1 октября... по состоянию на сейчас только зарегистрированных ВПЛ 4,48 млн, из них детей 1,063 млн. То есть представляете, какое огромное количество людей, которые нуждаются в жилье", - сказал Козырев.

По его словам, программой обеспечения жильем ВПЛ "Прихисток" уже воспользовались чуть более 0,5 млн человек.

"Сейчас это максимально 450 грн в месяц на человека, которого бесплатно взяли к себе люди. Но приближается зима, и вместе с зимой приближается другой совсем чек на коммунальные услуги, в первую очередь, на отопление. И поэтому запрос мощный был на увеличение компенсации", - отметил замминистра.

Козырев сообщил, что были проведены переговоры с Обществом Красного Креста Украины и достигнута договоренность, которая будет зафиксирована в начале следующей недели меморандумом.

"Мы планируем, что условно до конца недели выйдет постановление правительства, которое введет такие правила с 1 октября или с начала отопительного сезона", - отметил он.

Что касается продолжительности программы, Козырев отметил, что пока никто не знает, какой будет финансовая ситуация в апреле, когда завершается отопительный сезон.

"Мы договорились вернуться в конце отопительного сезона к этому вопросу. И глядя на ситуацию, например, курса гривни, принимать решение окончательное, возвращаться ли к каким-то старым цифрам, оставлять ли компенсацию на уровне, который был зимой", - сказал уполномоченный по вопросам ВПЛ.

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