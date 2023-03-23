В четверг, 23 марта, в здании Международного уголовного суда в Гааге генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем Международного уголовного суда (МУС) Питером Льюисом подписали соглашение об открытии представительства МУС в Украине.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Генпрокурор Андрей Костин назвал событие "новой главой сотрудничества" и "еще одним шагом к обеспечению полной ответственности за международные преступления".

Ранее МУС постановил арестовать Путина. Там заявили, что ордер действует пожизненно. В Германии уже заявили, что арестуют Путина, в случае его визита в ФРГ.

А в самой России следком РФ открыл дела против руководства МУС, а Медведев заявил о ракетном ударе по Бундестагу и офису канцлера Германии в случае ареста Путина.

О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.