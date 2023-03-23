В Украине откроют представительство Международного уголовного суда
В четверг, 23 марта, в здании Международного уголовного суда в Гааге генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем Международного уголовного суда (МУС) Питером Льюисом подписали соглашение об открытии представительства МУС в Украине.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Генпрокурор Андрей Костин назвал событие "новой главой сотрудничества" и "еще одним шагом к обеспечению полной ответственности за международные преступления".
Ранее МУС постановил арестовать Путина. Там заявили, что ордер действует пожизненно. В Германии уже заявили, что арестуют Путина, в случае его визита в ФРГ.
А в самой России следком РФ открыл дела против руководства МУС, а Медведев заявил о ракетном ударе по Бундестагу и офису канцлера Германии в случае ареста Путина.
О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали в отдельном материале.
Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.
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