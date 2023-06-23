Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 23 июня.

Главное из заявлений президента:

Напомним, после заседания СНБО Зеленский пообещал кадровые решения в Киеве и усиление борьбы с коррупцией в судах.

А в связи со скандалом, связанным с одесским военкомом Евгением Борисовым, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует проверки всех областных военных комиссаров на предмет возможной коррупционной деятельности.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.