В среду, 23 августа, в Донецке сообщают о прилете в центре города.

Об это пишут местные паблики.

Они пишут о прилете на пересечении улицы Университетской и проспекта Богдана Хмельницкого и публикуют фото и видео поднимающегося дыма.

Также появилось видео прилета.

Война в Украине идет уже 546-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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