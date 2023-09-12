Сегодня прошло заседание военного кабинета в "узком кругу людей".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, обсуждали узкий круг вопросов.

"Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, снабжение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок. И также подготовка к встречным действиям врага: возведение укреплений, усиление наших защитников на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях", - сообщил президент.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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