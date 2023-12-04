Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных праздников Православной Церкви, который отмечается 4 декабря по новому стилю. Этот праздник посвящен воспоминанию события, описанного в Евангелии от Луки, когда родители Марии, Иоаким и Анна, привели свою трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее Богу.
История праздника 4 декабря 2023 года
По преданию, Иоаким и Анна были бездетны долгие годы. Они молились Богу и обещали, что если у них родится ребенок, они посвятиют его Богу. Наконец, когда Анне было уже 80 лет, а Иоакиму 90, у них родилась дочь, которую они назвали Марией. Когда Марии исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм, где первосвященник Захария встретил ее и приветствовал как "Дару Божию".
Введения во храм Пресвятой Богородицы: традиции и обычаи
В день праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы в православных храмах совершается торжественная служба. В этот день принято молиться о детях, о даровании им здоровья и благополучия.
Что можно и нельзя делать сегодня, 4 декабря
В день праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы принято:
- Посещать храм и молиться о детях.
- Зажигать свечи перед иконой Пресвятой Богородицы.
- Дарить детям подарки и сладости.
- Начинать готовить к Рождеству.
В этот день нельзя:
- Обижаться и ссориться.
- Работать по дому.
- Заниматься рукоделием.
Приметы погоды на 4 декабря
По погоде в день праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы предсказывают погоду на ближайшие месяцы. Если в этот день идет снег, то зима будет снежной и морозной. Если же погода ясная и морозная, то зима будет холодной, но без снега.