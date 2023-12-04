Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных праздников Православной Церкви, который отмечается 4 декабря по новому стилю. Этот праздник посвящен воспоминанию события, описанного в Евангелии от Луки, когда родители Марии, Иоаким и Анна, привели свою трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее Богу.

История праздника 4 декабря 2023 года

По преданию, Иоаким и Анна были бездетны долгие годы. Они молились Богу и обещали, что если у них родится ребенок, они посвятиют его Богу. Наконец, когда Анне было уже 80 лет, а Иоакиму 90, у них родилась дочь, которую они назвали Марией. Когда Марии исполнилось три года, родители привели ее в Иерусалимский храм, где первосвященник Захария встретил ее и приветствовал как "Дару Божию".

Введения во храм Пресвятой Богородицы: традиции и обычаи

В день праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы в православных храмах совершается торжественная служба. В этот день принято молиться о детях, о даровании им здоровья и благополучия.

Что можно и нельзя делать сегодня, 4 декабря

В день праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы принято:

Посещать храм и молиться о детях.

Зажигать свечи перед иконой Пресвятой Богородицы.

Дарить детям подарки и сладости.

Начинать готовить к Рождеству.

В этот день нельзя:

Обижаться и ссориться.

Работать по дому.

Заниматься рукоделием.

Приметы погоды на 4 декабря

По погоде в день праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы предсказывают погоду на ближайшие месяцы. Если в этот день идет снег, то зима будет снежной и морозной. Если же погода ясная и морозная, то зима будет холодной, но без снега.