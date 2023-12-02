В субботу, 2 декабря, в Украине идет 647-й день войны с Россией.

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2 декабря: последние новости сегодня

8.45 Дом на окраине Марьинки, где россияне вчера установили свой флаг, находится в "серой" зоне.

Об этом пишет военный паблик Deep State со ссылкой на военных 1-го батальона 79 ОДШБр ВСУ, которая воюет в Марьинке.

По данным телеграм-канала, украинские войска по-прежнему контролируют часть городских руин в западной части населенного пункта. Полный захват Марьинки россиянами опровергается.

О таком захвате вчера сообщали отдельные российские военкоры, однако другие паблики РФ также говорили, что украинские части остаются в городе.

В то же время немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке полагает, что вся Марьинка захвачена РФ.

Детальнее о том, что происходит в Марьинке, мы сообщали здесь.

8.26 Немецкая оборонная компания Rheinmetall хочет построить первые бронемашины в Украине уже в 2024 году.

Речь идет о двух моделях - колесном бронетранспортере "Лиса" (Fuchs) и БМП "Рысь" (Lynx).

Но контракт на постройку ещё не подписан.

"После подписания контракта мы хотим, чтобы первый полноприводный автомобиль ("Лиса") в Украине был готов примерно через шесть-семь месяцев, а первая "Рысь" — через 12-13 месяцев», — сказал глава концерна Армин Паппергер изданию WirtschaftsWoche.

Производство Fuchs в Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а Lynx может последовать за ним летом 2025 года.

Строить новые заводы в Украине Rheinmetall не планирует, план состоит в аренде существующих, которые "похоже, достаточно хорошо защищены" по опыту войны.

В 2022 году Rheinmetall получила заказы для Украины на сумму около 900 миллионов евро, а в 2023 году объем заказов вырос примерно до двух с половиной миллиардов. "И в следующем году их наверняка будет больше", — прогнозирует Паппергер.

7.47 Украина этой ночью сбила 10 из 11 запущенных "Шахидов". Все - в Одесской области, сообщают Воздушные силы.

Также в Днепропетровской области была сбита авиаракета Х-59.