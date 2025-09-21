21 сентября 2025 года произойдет частичное солнечное затмение.

Во сколько оно начинается и заканчивается, будет ли видно в Украине, какие приметы и поверья связаны с событием — в нашем материале.

Что за затмение 21 сентября 2025

Это частичное солнечное затмение, когда Луна закрывает только часть диска Солнца. Оно совпадает с новолунием и знаменует собой окончание коридора затмений, начавшегося 7 сентября лунным затмением.

Максимальная фаза наступит в 22:41 по Киеву. С солнечными затмениями, особенно совпадающими с равноденствиями, связывают очищение, завершение старых циклов и начало новых.

Будет ли видно затмение в Украине

В Украине затмение будет видно, но только после захода Солнца и при условии чистого неба. Время наблюдения — примерно с 21:30 до 23:52.

Поскольку Солнце к этому времени уже будет заходить, затмение будет не столь эффектным, как в регионах полной видимости, где происходит полное или глубокое частичное затмение.

Лучшие условия для наблюдения будут в южном полушарии — Австралии, Новой Зеландии, Антарктиде и прилегающих тихоокеанских островах.

Приметы и заговоры во время затмения

В народных приметах солнечные затмения связаны с переменами и важными событиями. Считается, что в это время повышается энергическое воздействие на человека, что может влиять на его здоровье и эмоциональное состояние. Многие традиции советуют в дни затмения быть осторожными, избегать важных решений и обрядово защищаться.

По народным поверьям, во время затмения рекомендуется соблюдать тишину и спокойствие, молиться или проводить обряды очищения. Известны заговоры на привлечение удачи, здоровья и финансового благополучия: например, зажечь свечу, положить рядом деньги и прочитать заговор три раза, после чего свечу потушить, а деньги потратить на нужды, сохранив сдачу.

Эзотерики выделяют затмение 21 сентября как время для закрытия старых жизненных циклов и начала новых, а также рекомендуют сосредоточиться на финансовом благополучии и личном счастье, используя соответствующие ритуалы с желтыми свечами и денежными заговорами.