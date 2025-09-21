Рождество Пресвятой Богородицы — один из важнейших православных праздников, отмечаемый ежегодно 21 сентября по юлианскому календарю (8 сентября по григорианскому).

Этот двунадесятый праздник посвящен рождению Девы Марии, Матери Иисуса Христа, и символизирует начало спасительной миссии в истории христианства.

Главное о празднике — в нашем материале.

Суть и значимость праздника Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы знаменует собой исполнение пророчества о пришествии Спасителя.

Его смысл не ограничивается воспоминанием о рождении Девы Марии, но раскрывает гармонию Божьего замысла, через которую человек вступает в единение с Божьим планом спасения мира.

Для верующих Богородица — главная заступница и путеводительница ко Христу, ее молитва считается могущественной поддержкой для всего христианского рода.

Этот праздник символически открывает новый церковный год и двунадесятый цикл, ведя через важнейшие события спасения — Рождество, Крещение, Распятие и Воскресение Христа.

Молитва Пресвятой Богородице

В этот день православные читают особые молитвы и каноны, прославляя Деву Марию и прося ее о поддержке и заступничестве. Одним из тропарей праздника является следующий текст:

"Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный".

Личные молитвы часто содержат просьбы о здоровье, благополучии семьи, даровании детей и поддержке в житейских трудностях.

Что нельзя делать на праздник 21 сентября

В день Рождества Пресвятой Богородицы православные должны воздерживаться от тяжелой работы и физических трудов, включая домашние дела, уборку и рукоделие.

Запрещены шумные гуляния, беспорядочные развлечения, распитие большого количества алкоголя (умеренный бокал вина за обедом допускается).

Важно избегать конфликтов, ссор, злобы и сквернословия. Не рекомендуется также выбрасывать хлеб и пищу, почитая праздник уважением к Божьей Матери.

Считается, что соблюдение этих запретов способствует духовному обновлению и сохранению семейного благополучия.

Народные приметы на Рождество Богородицы

Народные наблюдения связывают погоду в день праздника с предсказанием климатических особенностей осени.

Теплая погода — к мягкой осени.

Ярко-красная заря утром — к сильным ветрам и дождям.

Птицы летают низко — к скорым заморозкам.

Иней на траве предупреждает об ухудшении погоды.

Высоко летающие птицы предрекают заморозки.

В этот день люди обращались с молитвами благодарности за урожай, здоровье и защиту на грядущий сезон.