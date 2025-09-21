Рождество Пресвятой Богородицы — один из важнейших православных праздников, отмечаемый ежегодно 21 сентября по юлианскому календарю (8 сентября по григорианскому).
Этот двунадесятый праздник посвящен рождению Девы Марии, Матери Иисуса Христа, и символизирует начало спасительной миссии в истории христианства.
Главное о празднике — в нашем материале.
Суть и значимость праздника Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы знаменует собой исполнение пророчества о пришествии Спасителя.
Его смысл не ограничивается воспоминанием о рождении Девы Марии, но раскрывает гармонию Божьего замысла, через которую человек вступает в единение с Божьим планом спасения мира.
Для верующих Богородица — главная заступница и путеводительница ко Христу, ее молитва считается могущественной поддержкой для всего христианского рода.
Этот праздник символически открывает новый церковный год и двунадесятый цикл, ведя через важнейшие события спасения — Рождество, Крещение, Распятие и Воскресение Христа.
Молитва Пресвятой Богородице
В этот день православные читают особые молитвы и каноны, прославляя Деву Марию и прося ее о поддержке и заступничестве. Одним из тропарей праздника является следующий текст:
"Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный".
Личные молитвы часто содержат просьбы о здоровье, благополучии семьи, даровании детей и поддержке в житейских трудностях.
Что нельзя делать на праздник 21 сентября
В день Рождества Пресвятой Богородицы православные должны воздерживаться от тяжелой работы и физических трудов, включая домашние дела, уборку и рукоделие.
Запрещены шумные гуляния, беспорядочные развлечения, распитие большого количества алкоголя (умеренный бокал вина за обедом допускается).
Важно избегать конфликтов, ссор, злобы и сквернословия. Не рекомендуется также выбрасывать хлеб и пищу, почитая праздник уважением к Божьей Матери.
Считается, что соблюдение этих запретов способствует духовному обновлению и сохранению семейного благополучия.
Народные приметы на Рождество Богородицы
Народные наблюдения связывают погоду в день праздника с предсказанием климатических особенностей осени.
- Теплая погода — к мягкой осени.
- Ярко-красная заря утром — к сильным ветрам и дождям.
- Птицы летают низко — к скорым заморозкам.
- Иней на траве предупреждает об ухудшении погоды.
- Высоко летающие птицы предрекают заморозки.
В этот день люди обращались с молитвами благодарности за урожай, здоровье и защиту на грядущий сезон.