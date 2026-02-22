В Прощеное воскресенье мы вспоминаем о силе доброты и прощения — о том, как важно отпустить старые обиды и начать все с чистого сердца.

В этот день люди просят друг у друга прощения словами "Прости меня", дарят теплоту, понимание и благодарность.

Добрые слова и вдохновляющие картинки, которые помогут сказать главное искренне и от души — в нашем материале.

Суть праздника Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье — это последний день перед Великим постом у православных христиан. Его отмечают в воскресенье, предшествующее началу поста. Суть праздника — духовное очищение, примирение и готовность к посту не только телом, но и душой.

В этот день принято обращаться к близким, друзьям и знакомым со словами покаяния — "Прости меня, если я чем-то обидел тебя". В ответ говорят: "Бог простит, и я прощаю". Этот обряд символизирует прощение всех невольных обид, разногласий и тяжёлых слов, помогает восстановить мир и гармонию в отношениях.

Ниже — открытки и просьбы о прощении, написанные своими словами.

Прости меня за все невольные обиды и недосказанность. Пусть в твоем сердце живут только покой и доброта.

В этот день я хочу попросить у тебя прощения — если когда-то обидела словом или поступком. Пусть между нами останется только свет.

Пусть Прощеное воскресенье принесет обновление. Прости, если случайно задела сердце, и пусть впереди будет только добро.

Сегодня сердце просит прощения: за грубость, за молчание, за неловкие моменты. Пусть все плохое останется в прошлом.

Прости за все, что было сказано не так, и за все, что не сказал вовремя.

В Прощеное воскресенье хочу обнять тебя мысленно и сказать — прости, если огорчила. Пусть любовь и понимание будут сильнее любых слов.

Прошу прощения за все неприятное, что могло остаться в памяти. Пусть новые дни начнутся с доброты и улыбок.

С Прощеным воскресеньем! Пусть Господь даст каждому силы прощать и быть прощенным, а сердце наполнят свет и покой.