11 февраля девушки с "победным" именем Виктория отмечают именины. Мы собрали в одном материале всё о значении этого красивого имени, а также характере и судьбе его обладательниц.

Сегодняшних именинниц по традиции поздравляем милыми открытками и поздравлениями в стихах и прозе.

Значение имени, характер и судьба

Имя Victoria переводится с латинского как победа. У древних римлян Викторией звали богиню победы. По легенде она передвигается на крылатой колеснице с лавровым венком в руках. В каком то роде Виктория является символом победы над смертью.

Виктория изображена на Колонне Победы в центральном районе Берлина - Тиргартене - рядом с Браденбургскими воротами. В народе ее называют "Золотой Эльзой".

Золотая Эльза в Берлине

Имя Виктория определяет характер обладательницы. С детства девочка растет активной и с легкостью побеждает в любых жизненных обстоятельствах. Возможно поэтому часто бывает самолюбивой и нетерпеливой. Для нее победа всегда будет на первом месте, поэтому ее соперницам не позавидуешь. Все достижения достаются ей за счет трудолюбия и уверенности в своих силах.

По темпераменту это флегматик, который никуда не спешит и никогда не паникует. Девушка по натуре бывает застенчивой, что часто идет вразрез с ее яркими внешними данными.

Замуж Виктории обычно выходят поздно, предъявляя завышенные требования к мужчине. Она ждет, что ее избранник должен добиваться ее расположения, красиво ухаживать, быть сильным духом и телом, способным защитить и поддержать избранницу. Виктория в семье и браке - всегда заботливая и любящая мать, хорошая хозяйка.

Виктории подходят профессии учительницы, воспитательницы, психолога, врача, модели.

Кто такая Виктория Альбитинская

Именины Виктории празднуют несколько раз в году, а День ангела Виктории 11 февраля посвящен мученице Виктории Альбитинской, которая родилась в знатной семье на севере Африки. Девушка с ранних лет приняла христианство и отказалась от замужества, несмотря на волю родителей.

Ее арестовали во время богослужения и казнили вместе с 45 единоверцами, несмотря на то, что ее брат-язычник свидетельствовал о безумии сестры и пытался ее спасти. Суд был готов отпустить Викторию под опеку брата, но девушка проявила стойкость и не отказалась от своей веры.

Цветок имени Виктория - мимоза

По мнению эзотериков, имени Виктория соответствует цветок мимозы. Так же как он, девушка только выглядит мягкой и пушистой, но остается при этом капризной недотрогой. Она не любит вторжения в свою жизнь, хотя с друзьями и близкими остается вполне общительной, веселой и немного взбалмошной. Виктория никому не открывает свою душу, поскольку является ранимой и чувствительной. Ее может покорить только преданный, терпеливый и нежный мужчина.

Поздравления и открытки с праздником

Вика, оставайся всегда лишь собой,

При этом будь рядом со мной,

Ты так необычна и умна,

Безумно люблю я тебя!

Дорогая Виктория, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы радость словно лучик солнца, всегда жила в твоей жизни! Пусть улыбками наполнится твой сегодняшний день и пусть во всем всегда везет!

Виктория - значит, победа,

Желаю счастья с ночи до рассвета,

Пусть этот праздник будет озорной,

А за ним последует веселый выходной!

Пусть ангел-хранитель следует за тобой, наделяя легкостью и защищая от бед.

Любимая Вика, могу дышать я лишь тобой!

Ты - моя муза, наслажденье, ты покоряешь красотой!

В тебе любовь, и счастье, и душевность,

С тобою сказкой станет даже повседневность!

Вика! Пусть по жизни рядышком с тобою всегда следует надежный ангел, твой верный соратник и друг!

И белым своим крылом прогоняет от тебя все невзгоды, беды, темноту, зависть и недуг.

Желаю апельсинового настроения, радости и добра!

Желаю с легкостью найти ту дверцу, за которой тебя обязательно будут ждать счастье и любовь!

Вика, поздравляю с Днем ангела! Пусть все твои пути-дороги ведут только к радости и счастью. Пусть все желания обязательно сбываются!