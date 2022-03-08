Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение во вторник, 8 марта. В нем он очередной раз призвал Запад закрыть небо, а также рассказал о ситуации в Мариуполе и Сумах и о гуманитарных коридорах.

Видео обнародовано в соцсетях.

"Украинцы, украинки, всегда в этот день мы поздравляем всех с праздником весны. Но не сегодня. Сегодня я не могу сказать традиционные слова, не могу просто поздравить. Когда столько смертей, горя, страданий, когда идет полномасштабная террористическая война против нашего народа. Оккупанты снова бомбили Сумы авиабомбами. Наш мирный город, который никогда в своей истории не угрожал России. Хорошая, тихая, душевная Сумщина", - сказал Зеленский.

Далее он рассказал о ситуации в Мариуполе и в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной, что отказываются делать США и НАТО.

"Мариуполь. Мирный и трудолюбивый город без какой-либо внутренней злобы. Его окружили, заблокировали, специально изнуряют, специально пытают, оккупанты сознательно отключают связь, блокируют подвоз еды, поставки воды, отключают электрику. В Мариуполе впервые за десятки лет, наверное, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания погиб ребеночек. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры. От обезвоживания умер ребенок. В 2022 году. Мы боремся уже 13-й день. Уничтожаем оккупантов повсюду, где можем. Но есть небо", - сказал Зеленский.

По его словам, Россия за прошлые 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине.

"Но у них еще достаточно машин для убийств. Еще достаточно ракет для террора. Еще достаточно пятьсоткилограммовых бомб, чтобы сбрасывать их на нас.На обычных людей, на Чернигов, Киев, Одессу и Харьков, Полтаву и Житомир, на десятки и десятки городов, на миллионы мирных украинских людей. 13 дней, когда мы слышим лишь обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", - заявил Зеленский.

Также он сказал, что Запад несет ответственность за смерти украинцев от российских ударов по мирным городам.

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, на российском государстве, безусловно, на российских военных, на тех, кто отдает и кто исполняет эти преступные приказы, кто нарушает все правила ведения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ. Вина на оккупантах, но ответственность за это и на тех, кто уже 13 дней не может одобрить где-то там на Западе, в кабинетах, очевидно, необходимое решение. На тех, кто до сих пор не сделал безопасным украинское небо от российских убийц, кто не защитил наши города от авиаударов, бомб, ракет, хотя может. Кто не помогает снять блокаду. Сотни и сотни тысяч людей на грани жизни и смерти. Буквально. А не так, как звучит в комментариях политиков по предоставлению Украине жизненно-необходимой боевой авиации, жизненно-важной противоракетной обороны", - сказал президент.

Что касается гуманитарных коридоров, то Зеленский призвал их организовать и в Мариуполе. Сегодня, напомним, началась эвакуация из Сум.

"Мы слышали много заверений и слышали очень много договоренностей, в частности, про создание гуманитарных коридоров для спасения наших граждан, в частности в Мариуполе, но они не сработали. Все не сработали пока что и у меня нет времени ждать. У нас нет времени, в Мариуполе нет у людей времени ждать. Оккупанты хотят, чтобы наши люди умирали. Не мы. Мы отправили колонны с гумпомощью в Мариуполь. Там все необходимое. Мы отправили транспорт для спасения людей. Водители все понимают. Это - герои, храбрые люди, понимают, что российские войска могут расстрелять их, транспорт в дороге, как они уже убивали людей, которые пытались просто выйти на безопасную территорию из зоны боевых действий", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что если российские войска расстреляют этот транспорт, все будут свидетелями этому.

"Мы видели конкретное согласие российской стороны для организации эвакуационного коридора из Сум, не только для наших людей, но и для сотен иностранцев, граждан Индии, Китая, это студенты, которые обучались в Сумах. Мне сказали, что МКК запрещает нам использовать эмблему на этих машинах, которые исполняют гуманитарные миссии. Запрещает Красный крест!" - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский в интервью ABC ответил на требования Путина для прекращения войны в Украине.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что он охладел к НАТО.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.