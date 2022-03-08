После призывов и обвинения в трусости от Владимира Зеленского в Вашингтоне снова повторили, что бесполетную зону - даже ограниченную - над Украиной создавать не будут. Потому что это чревато войной с Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 8 марта.

"Ограниченные бесполетные зоны все равно потребуют введения бесполетной зоны, даже если речь идет о меньшем географическом районе, что все равно потребует сбивать российские самолеты, если они войдут в бесполетную зону. Поэтому у нас все еще есть опасения, что это будет обостряющим ситуацию действием, которое может привести нас к войне с Россией, чего президент делать не намерен", - сказала Псаки.

Напомним, 24 февраля в Украину вторглись российские войска, с того дня президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к США и НАТО с настойчивой просьбой закрыть небо над Украиной. Однако в ответ каждый раз звучал отказ.

Также сообщалось, что в США 27 "политических тяжеловесов" призывают Байдена ввести "ограниченную бесполетную зону" над Украиной.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.