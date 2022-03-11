Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по итогам сегодняшней встречи в Москве пришли к выводу, что при желании Киева конфликт в Украине можно разрешить в любой момент.

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - сообщила Эйсмонт, ее слова приводит агентство БелТА.

Она отметила, что в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский.

Также по словам Эйсмонт, по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент.

"Уже прошло 9 часов вечера, а ожидаемое вступление сегодня в войну Беларуси так и не произошло. Зато появились первые комментарии по встрече Лукашенко и Путина. Пресс-секретарь белорусского президента сказала, что:

При желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент - заявили президенты. Лукашенко и Путин договорились о поставках Минску современных образцов военной техники. Концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители.

О вступлении Беларуси в войну против Украины не сказали ничего", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Мы также писали о том, что советник главы МВД Вадим Денисенко проанализировал в комментарии "Стране" вероятность того, что Беларусь вступит в войну против Украины на стороне России.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".