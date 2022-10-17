Минобороны РФ подтвердило удары по Украине 17 октября. Об этом пишут российские СМИ.

В ведомстве утверждают, что удары наносились "по объектам военного управления и системы энергетики Украины".

Также публикуется видео запуска ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ 17 октября нанесла удары по энергетической инфраструктуре трех регионов Украины: Днепропетровской, Сумской областей и Киева.

"Страна" писала, что войска РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, вспыхнул сильный пожар. А часть Харькова и области осталась без света из-за срабатывания защитной автоматики.

Ранее сообщалось, что россияне сегодня нанесли ракетный удар еще и по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Также Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС отключилась от сети из-за обстрелов.

В Киеве 5 дронов-камикадзе достигли своих целей. После удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве под завалами остаются люди. Число погибших увеличилось до трех человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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