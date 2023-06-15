Результаты "Рамштайна", резолюция Европарламента и ситуация на фронте. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 15 июня.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал о резолюции Европарламента к странам НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс.
- Поблагодарил США за зарегистрированный законопроект о конфискации российских активов.
- Сообщил о выступлении в парламенте Швейцарии.
- Заявил о продолжении ликвидаций последствий катастрофы после подрыва Каховской ГЭС.
- Упомянул о результативности сегодняшней встречи "Рамштайн".
- Отметил украинских защитников на фронте.
Напомним, сегодня участники "Рамштайна" договорились о поставках Украине систем ПВО и ракет к ним для контрнаступления.
А генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием "Рамштайна" сообщил о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.
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Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.
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