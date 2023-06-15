Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 15 июня.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о резолюции Европарламента к странам НАТО с призывом пригласить Украину в Альянс. Поблагодарил США за зарегистрированный законопроект о конфискации российских активов. Сообщил о выступлении в парламенте Швейцарии. Заявил о продолжении ликвидаций последствий катастрофы после подрыва Каховской ГЭС. Упомянул о результативности сегодняшней встречи "Рамштайн". Отметил украинских защитников на фронте.

Напомним, сегодня участники "Рамштайна" договорились о поставках Украине систем ПВО и ракет к ним для контрнаступления.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием "Рамштайна" сообщил о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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