За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Утренняя сводка Генштаба
За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 150 ракетных и 74 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении отбили 9 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.
За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.
Напомним, в пограничном Богодуховском районе Харьковской области устанавливают "зубы дракона".
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