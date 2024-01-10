Утром 10 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фонте за минувшие сутки.

Главное из нее.

В течение минувших суток произошло 77 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 53 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

Н

а Бахмутском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника у Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили 2 атаки западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.



Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ заявили о дефиците зенитных управляемых ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил Игнат, комментируя статью The New York Times о том, что США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot. Немало ракет потратили, чтобы обить три последние массированные российские атаки 29 декабря, 2 и 8 января.

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