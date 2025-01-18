Страны Восточной Европы могут пострадать в виду оттока рабочей силы, если в Украине закончится война, и беженцы начнут возвращаться домой.

Об этом пишет информационное агентство Reuters.

"Одной из проблем станут сокращение трудовых ресурсов и рост инфляции, вызванные возвращением украинских рабочих на родину", – говорится в материале.

Публикация указывает, что в Центральной и Восточной Европе проживает значительная часть из более чем 4,3 миллионов украинцев, бежавших в ЕС после российского вторжения.

"Они заняли рабочие места на фоне исторически низкого уровня безработицы. Их возможное возвращение в Украину после заключения мирного соглашения станет препятствием для экономического роста региона", – пишет издание.

Украинские рабочие "способствовали развитию, помогая промышленным и экспортно-ориентированным экономикам региона быстро расширяться".

"Часть экономического успеха многих стран связана с украинцами, которые переехали сюда за последние два года", – заявил Кристиан Петтер, представитель банка J. Safra Sarasin по Центральной и Восточной Европе.

Массовый отъезд трудоустроенных "создаст дефицит рабочей силы в таких городах, как Прага, Братислава и Варшава, и будет сложно восполнить этот пробел". Безработица в Польше сейчас находится на исторически низком уровне. При этом, по подсчётам местного правительства, до 59% беженцев могут уехать обратно домой после урегулирования российско-украинского конфликта.

Отъезд украинцев также усугубит "демографические риски" в Европе, заявила Шарлотта Ру, управляющий директор по Центральной и Юго-Восточной Европе в Европейском банке реконструкции и развития.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что европейцы не хотят возвращать в Украину беженцев, которые нашли работу.

Ранее демограф спрогнозировала, что в Украину вернутся максимум половина беженцев.