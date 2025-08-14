В 2025 году Медовый Спас празднуется 14 августа. Этот праздник совпадает с началом Успенского поста — периода духовного очищения и подготовки к одному из главных православных праздников — Успению Пресвятой Богородицы. Все подробности — в нашем материале.
История праздника Медовый спас
Медовый Спас ведет свою историю от византийских традиций IX века. В Константинополе в этот день из императорской сокровищницы выносили частицу Креста Господня для освящения города и защиты от болезней, который в августе были распространены из-за жары и эпидемий. После этого крест выставлялся в церкви Святой Софии для поклонения всех верующих.
Сам праздник назван Медовым, потому что именно в это время созревал мед в ульях, который пчеловоды собирали, после чего его приносили в церковь для освящения. Кроме того, слово "Спас" связано со Спасителем Иисусом Христом и может означать запасание продуктов к зиме, что было важным для аграрного общества.
Обычаи и традиции Медового спаса
- В церквях в этот день совершаются особые богослужения с выносом Креста для поклонения и водосвятным молебном.
- Освящается мед нового урожая и продукты из него — мед, медовые пряники, коврижки, блины с медом, маковые булочки.
- Пчеловоды пасеки осеняют крестным знамением, выбирают самые богатые ульи для сбора меда и после освящения угощают им детей и нуждающихся.
- Праздничный стол должен начинаться с ложки меда, во время трапезы не употребляют мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и алкоголь, так как начинается пост.
- На Медовый Спас существовало поверье об обязательном отдыхе от работы в поле и домашних делах.
- Семьи собирались вместе, ходили купаться в водоемах, чтобы избавиться от грехов и болезней.
Готовят и пьют медовуху и медовый квас.
Заговоры и суеверия на Медовый спас
- Считается, что мед, освященный в этот день, обладает особой силой, помогает защититься от болезней и сглаза.
- Перед употреблением меда часто загадывали желания, которые считались способными сбываться.
- На Медовый Спас принято делать обереги из меда и мака, чтобы защитить дом от порчи.
- Купание в водоемах в этот день считалось омовением не только тела, но и души.
Что нельзя делать на Медовый спас 14 августа
- Запрещалось заниматься трудоемкой работой, особенно сельскохозяйственными и домашними делами.
- Нельзя было есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты в связи с началом Успенского поста.
- Запрещались шумные застолья — предпочтение отдавалось тихой молитве и духовному единению.
- Не разрешалось ссориться или проявлять негативные эмоции.
Народные приметы 14 августа, на Медовый спас
- Если на Медовый Спас стоит хорошая и ясная погода — ждут богатый урожай на следующий год.
- Мед в этот период считается особенно вкусным и полезным.
- Пчелы активно летают — к теплой и сухой осени.
- Много меда в ульях — к сытости и достатку в доме.
- Если на Спас дождь — к хорошему урожаю яблок и орехов позже в августе.
- Люди верили, что мед, собранный и освященный в этот день, будет сохранять сохранность в течение долгого времени.