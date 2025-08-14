В 2025 году Медовый Спас празднуется 14 августа. Этот праздник совпадает с началом Успенского поста — периода духовного очищения и подготовки к одному из главных православных праздников — Успению Пресвятой Богородицы. Все подробности — в нашем материале.

История праздника Медовый спас

Медовый Спас ведет свою историю от византийских традиций IX века. В Константинополе в этот день из императорской сокровищницы выносили частицу Креста Господня для освящения города и защиты от болезней, который в августе были распространены из-за жары и эпидемий. После этого крест выставлялся в церкви Святой Софии для поклонения всех верующих.

Сам праздник назван Медовым, потому что именно в это время созревал мед в ульях, который пчеловоды собирали, после чего его приносили в церковь для освящения. Кроме того, слово "Спас" связано со Спасителем Иисусом Христом и может означать запасание продуктов к зиме, что было важным для аграрного общества.

Обычаи и традиции Медового спаса

В церквях в этот день совершаются особые богослужения с выносом Креста для поклонения и водосвятным молебном.

Освящается мед нового урожая и продукты из него — мед, медовые пряники, коврижки, блины с медом, маковые булочки.

Пчеловоды пасеки осеняют крестным знамением, выбирают самые богатые ульи для сбора меда и после освящения угощают им детей и нуждающихся.

Праздничный стол должен начинаться с ложки меда, во время трапезы не употребляют мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и алкоголь, так как начинается пост.

На Медовый Спас существовало поверье об обязательном отдыхе от работы в поле и домашних делах.

Семьи собирались вместе, ходили купаться в водоемах, чтобы избавиться от грехов и болезней.

Готовят и пьют медовуху и медовый квас.

Заговоры и суеверия на Медовый спас

Считается, что мед, освященный в этот день, обладает особой силой, помогает защититься от болезней и сглаза.

Перед употреблением меда часто загадывали желания, которые считались способными сбываться.

На Медовый Спас принято делать обереги из меда и мака, чтобы защитить дом от порчи.

Купание в водоемах в этот день считалось омовением не только тела, но и души.

Что нельзя делать на Медовый спас 14 августа

Запрещалось заниматься трудоемкой работой, особенно сельскохозяйственными и домашними делами.

Нельзя было есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты в связи с началом Успенского поста.

Запрещались шумные застолья — предпочтение отдавалось тихой молитве и духовному единению.

Не разрешалось ссориться или проявлять негативные эмоции.

Народные приметы 14 августа, на Медовый спас