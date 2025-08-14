В 2025 году Успенский пост длится с 14 августа по 27 августа включительно, всего 14 дней.

Этот пост неизменно начинается в один и тот же день — 14 августа, и завершается накануне важного церковного праздника — Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Все подробности — в нашем материале.

Духовный смысл Успенского поста и Спасыне дни

Успенский пост посвящен подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы — памяти кончины Божией Матери и ее перехода в небесную жизнь.

Этот пост — время духовного очищения, молитвы, покаяния и отказа от земных излишеств, как телесных, так и духовных. Пост символизирует подражание простой и строгой жизни Божией Матери, которая за три дня до своего Успения отказалась от пищи и пила только воду.

В первые дни поста, 14 августа, празднуется Медовый Спас — первый из трех спасов в августе, связанных с духовным обновлением и освящением даров природы. Далее, 19 августа — Яблочный Спас, еще один день поста и духовного наставления. Успенский пост и спасовые дни тесно связаны с народными обрядами, верой в защиту и обретение благодати.

Питание по дням в Успенский пост 2025

Успенский пост — один из самых строгих, и питание в этот период подчиняется церковным канонам.

В первую неделю поста (14–20 августа) допускается сухоядение — то есть разрешены только сырые овощи, фрукты, орехи, хлеб, вода, чай, а также блюда без масла.

Во вторую неделю (21–27 августа) усиление поста: исключаются все продукты животного происхождения, включая молоко, яйца, рыбу, мясо. Разрешена пища без масла.

В субботы и воскресенья допускается употребление растительного масла и вина.

Все блюда без мяса, рыбы, молока, яиц. Вода, овощи, крупы, бобовые — основа рациона.

14 августа, в Медовый Спас, после освящения меда можно употреблять мед с осторожностью.

В дни великих праздников пост ослабляется.

Такой режим позволяет очистить тело и душу, приблизиться к духовным идеалам, настроиться на молитву и покаяние.