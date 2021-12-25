День памяти Спиридона Тримифунтского 25 декабря 2021 года
День памяти Спиридона Тримифунтского 25 декабря 2021 года

Сегодня, 25 декабря 2021 года, православные христиане празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского. 

Церковное предание гласит о том, что Спиридон совершил много больших чудес. Он, будучи глубоко верующим человеком, с помощью молитвы смог исцелить человека, воскресил ребенка язычницы и саму женщину, умершую от горя. 

Спиридону Тримифунтскому принято молиться во время поиска нового жилья или уже при покупке, чтобы сделка прошла успешно. Обращаются во время поиска работы и для хорошей торговли. Просят благополучия в доме и достатка, здравия и исцеления, а также избавить от духовной немощи. 

Молитва Спиридону Тримифунтскому 

Молитва Спиридону Тримифунтскому

Сегодня в рамках Рождественского поста разрешается есть рыбу. Под запретом: плохие мысли, конфликты, уныние. 

Специально для читателей "Страны" мы подготовили открытки, которые можно отправить по случаю дня памяти Спиридона Тримифунтского. Желаем здоровья, достатка, чистых помыслов и Божьей благодати. 

День святого Спиридона Тримифунтского 2021

День святого Спиридона Тримифунтского гиф

День святого Спиридона Тримифунтского картинка

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.