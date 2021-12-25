Сегодня, 25 декабря 2021 года, православные христиане празднуют день памяти Спиридона Тримифунтского.

Церковное предание гласит о том, что Спиридон совершил много больших чудес. Он, будучи глубоко верующим человеком, с помощью молитвы смог исцелить человека, воскресил ребенка язычницы и саму женщину, умершую от горя.

Спиридону Тримифунтскому принято молиться во время поиска нового жилья или уже при покупке, чтобы сделка прошла успешно. Обращаются во время поиска работы и для хорошей торговли. Просят благополучия в доме и достатка, здравия и исцеления, а также избавить от духовной немощи.

Молитва Спиридону Тримифунтскому

Сегодня в рамках Рождественского поста разрешается есть рыбу. Под запретом: плохие мысли, конфликты, уныние.

Специально для читателей "Страны" мы подготовили открытки, которые можно отправить по случаю дня памяти Спиридона Тримифунтского. Желаем здоровья, достатка, чистых помыслов и Божьей благодати.