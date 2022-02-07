Во вторник, 8 февраля, в больше части регионов Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем при этом будет выше нуля.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западной части Украины днем потеплеет до +1...+3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметок 0...-1. В Ужгородской, Ивано-Франковской, Львовской Луцкой областях будет идти мокрый снег с дождем. В остальных регионах днем значительных осадков не ожидается.

На юге страны температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, ночью будет прохладнее на пару градусов. И днем, и ночью, ожидается дождь, местами с добавлением мокрого снега.

В южных областях Украины температура воздуха будет +3....+5. Дождь будет идти как в ночное, так и в дневное время суток.

В Киеве и северной части Украины температура воздуха будет колебаться в пределах -...+2 градусов, ночью пройдет дождь с мокрым снегом.

Напомним, сегодня в восьми регионах Украины объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и снега.

Также "Страна" сообщала, что в конце прошлого месяца непогода обесточила более трех сотен населенных пунктов на западе Украины.