Председатель Великобурлукской общины Виктор Терещенко освобожден из плена россиян. Сейчас мужчина находится под присмотром медиков.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Facebook.

"Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Только что с ним говорил, сейчас он находится в больнице", - написал Синегубов.

Напомним, что подобная тактика уже применялась оккупационными войсками на других территориях, где градоначальники не захотели становиться коллаборационистами и сотрудничать с российскими войсками. Так, в оккупированном Мелитополе в Запорожской области агрессоры украли главу города Ивана Федорова и поставили на его место "и.о мэра" Галину Данильченко. Была информация, что Федорова держат в плену в оккупированном 8 лет назад Луганске.

В среду, 16 марта, Украина вызволила из плена мэра. Его обменяли на 9 срочников 2002-2003 годов рождения.

Кроме того, вчера россияне похитили мэра Скадовска Александра Яковлева. Однако он вскоре вышел на связь и опубликовал видеообращение, в котором сказал, что его отпустили, и призвал горожан сохранять спокойствие и не паниковать.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.