Сообщения о том, что в посёлке Пески-Редьковские Харьковской области россияне вырывали в "пыточной" золотые коронки, оказались фейком.

Вчера начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в освобожденных Песках-Радьковских нашли "пыточную". Там помимо противогаза, веревок и фаллоимитатора, была коробка с десятками зубных протезов.

Найденные зубные протезы стали активно обсуждать в сети и предполагать, что зубы россияне вырывали у жертв прямо в "пыточной" подобно тому, как это делали нацисты в концлагерях.

В итоге журналисты немецкого Bild отправились в Пески-Радьковские и выяснили, что это зубы из коллекции местного стоматолога.

"Зубы похожи на украденные из моего кабинета, мой дом россияне разграбили. Это коронки людей, которых я лечил все эти годы. Я вырвал их", — прокомментировал Сергей снимок.

По словам мужчины, он единственный стоматолог в селе.

У стоматолога две версии, почему россияне забрали его коллекцию коронок. Они либо посчитали, что они золотые, либо использовали их как "реквизит" - чтобы пугать пленных.

В подтверждение своей версии он показал журналистам и другую свою коллекцию коронок.

При этом Bild не исключает, что хотя история с коронками к пыткам отношения не имеет, другие факты пыток имели место быть.

Ранее сообщалось, что в освобожденных Липцах Харьковской области в подвале обнаружили "фильтрационный пункт" РФ, где россияне насильно удерживали людей перед тем, как вывезти их на территорию России.

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