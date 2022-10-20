В Полтаве энергопотребление сокращают наполовину. После обеда в городе остановят троллейбусы
В Полтаве для экономии электроэнергии сокращают энергопотребление на 50%.
Об этом в четверг, 20 октября, заявил мэр города Александр Мамай.
После обеда на маршруты выйдут только автобусы, а электротранспорт остановится.
Также Мамай призвал жителей города к экономии.
"Я понимаю, что это тяжело и тепла в ваших домах КП "Полтаватеплоэнерго" не дало, и вы пользуетесь обогревателями. Но давайте выключать хотя бы один потребитель электроэнергии. И тем самым мы внесем большой вклад в сокровищницу нашей победы", - заявил мэр Полтавы.
Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме - на время не более четырех часов для каждого потребителя.
Власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии 20 октября. Для этого предлагается выключить даже холодильник.
В отдельных материалах мы рассказывали, как сегодня экономят электроэнергию:
- в Николаеве;
- в Сумской области;
- в Тернополе и Ровно;
- в Киеве;
- во Львовской области;
- в Харькове.
Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.