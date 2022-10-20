В Полтаве на 50% сократят потребление электроэнергии. Фото: pxhere.com

В Полтаве для экономии электроэнергии сокращают энергопотребление на 50%.

Об этом в четверг, 20 октября, заявил мэр города Александр Мамай.

После обеда на маршруты выйдут только автобусы, а электротранспорт остановится.

Также Мамай призвал жителей города к экономии.

"Я понимаю, что это тяжело и тепла в ваших домах КП "Полтаватеплоэнерго" не дало, и вы пользуетесь обогревателями. Но давайте выключать хотя бы один потребитель электроэнергии. И тем самым мы внесем большой вклад в сокровищницу нашей победы", - заявил мэр Полтавы.

Мэр Полтавы Александр Мамай рассказал, как город 20 октября экономит электроэнергию

Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме - на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии 20 октября. Для этого предлагается выключить даже холодильник.

В отдельных материалах мы рассказывали, как сегодня экономят электроэнергию:

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

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