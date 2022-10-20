В Полтаве для экономии электроэнергии сокращают энергопотребление на 50%.

Об этом в четверг, 20 октября, заявил мэр города Александр Мамай.

После обеда на маршруты выйдут только автобусы, а электротранспорт остановится.

Также Мамай призвал жителей города к экономии.

"Я понимаю, что это тяжело и тепла в ваших домах КП "Полтаватеплоэнерго" не дало, и вы пользуетесь обогревателями. Но давайте выключать хотя бы один потребитель электроэнергии. И тем самым мы внесем большой вклад в сокровищницу нашей победы", - заявил мэр Полтавы.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме - на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии 20 октября. Для этого предлагается выключить даже холодильник.

В отдельных материалах мы рассказывали, как сегодня экономят электроэнергию:

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.