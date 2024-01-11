В четверг, 11 января, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте з минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника возле Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий.



Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики продолжают обсуждать якобы планы России начать наступление на Харьков. ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы. В ВСУ также заявляют, что на данный момент не видят какой-либо концентрации российских сил для удара в направлении Харькова.

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