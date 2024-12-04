Православная церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы ежегодно 4 декабря. Этот праздник относится к числу двунадесятых — важнейших праздников христианского календаря после Пасхи.
В нашем материале — об истории, традициях, приметах и запретах церковного праздника.
История праздника Введение во храм Богородицы
Событие, лежащее в основе праздника, описано в священном предании. Согласно ему, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, долгое время не имели детей и дали обет посвятить своего ребенка Богу.
Когда Марии исполнилось три года, её привели в Иерусалимский храм, где она была торжественно встречена священником Захарией.
Деву Марию ввели в Святое Святых — часть храма, куда обычно разрешалось входить только первосвященнику, и то один раз в год. Это знаменовало её особую миссию в истории спасения человечества.
Традиции и обычаи праздника 4 декабря
В этот день православные верующие участвуют в праздничной литургии. В храмах вспоминают события Введения Пресвятой Богородицы и читают молитвы, прося её заступничества.
Праздник выпадает на Рождественский пост, поэтому традиционная трапеза в этот день постная, но торжественная. Готовят блюда из рыбы, каши, овощи, а также выпекают хлеб.
По традиции, в этот день помогают нуждающимся, подают милостыню и совершают добрые поступки.
Также наши предки наводили порядок, зажигали свечи или лампадки, чтобы в дом пришёл свет благодати.
Как провести праздник по православным обычаям
Введение во храм Пресвятой Богородицы — духовный праздник, наполняющий сердца верующих радостью и благодарностью.
Проведите этот день с добрыми делами и заботой о близких, следуя православным традициям.
Начните утро с молитвы и чтения Священного Писания. Посетите храм, примите участие в литургии.
Проведите день в молитвах, размышлениях и чтении духовной литературы.
Избегайте ссор и негативных эмоций — это день мира и духовного очищения.
Организуйте семейный ужин, уделив внимание единению и благодарности.
Народные приметы погоды 4 декабря
На Руси праздник Введения считался началом зимы. С ним связано множество погодных примет:
- Если в этот день снегопад, то зима будет снежной;
- Если на Введение мороз, весна будет ранней;
- Ясное небо — к солнечному лету;
- Оттепель — к сырой и дождливой зиме.
Запреты и суеверия
Считалось, что в праздник нельзя заниматься тяжёлыми хозяйственными делами: шить, прясть, строить. Это день отдыха и молитвы.
Избегайте ненужных покупок и растрат — в народе верили, что они могут привести к убыткам.
Праздник должен быть мирным и радостным. Ссоры в этот день считались плохой приметой.