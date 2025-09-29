Анализируем итоги 1314-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают наступать на Днепровско-Запорожском направлении.

Они продвинулись в районах Березово и Калиновского и уже зашли в Вербовое, что в 15 км от крупного поселка Покровское на трассе Запорожье-Донецк.

"Это создаёт новую угрозу: уже сейчас враг может получить удобные позиции для работы FPV-дронами по трассе, которая проходит рядом. Если ему удастся продвинуться дальше и занять Вишнёвое, откроется возможность наносить удары по Покровскому и Александровке, фактически подтягивая линию фронта ещё ближе к этим населённым пунктам", - анализирует ситуацию украинский боец с позывным "Мучной".

Также россияне захватили Степовое в Днепропетровской области - сперва об этом заявило минобороны РФ, позже потерю села подтвердил украинский боец с позывным "Мучной".

На северо-востоке Запорожской области войска РФ продвинулись в районах Ольговского и Новоивановки, продолжая продвижение вглубь региона.

В конце прошлой недели главком Сырский заявил об окружении россиян под Добропольем. По его словам, ВСУ рассекли группировку противника по реке Казенный Торец, окружив российские войска с севера и юга, "и враг оказался в ловушке".

"В данный момент идет его уничтожение", - добавил Сырский.

Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет, что это не так. По его информации, "котла" под Добропольем нет, а россияне успешно контратакуют.

"Добропольское направление. Нет там никаких окружений и котлов, а ситуация достаточно сложная. Более того, в течение нескольких последних суток противник предпринял на этом направлении целый ряд мер, направленных на ее исправление. И частично, они были успешными", - написал Машовец.

"Я бы порекомендовал целому ряду "экспертов", а тем более разного рода активистам и политикам, в том числе находящимся во властных кругах... немного "спустить пар", ну чтобы потом не было "как-то неудобно"…", - добавил военный обозреватель.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что россияне на Добропольском направлении вошли в село Кучеров Яр. Он также критикует преждевременные отчеты о победах: "громкие заявления, мощные заголовки на ютубе про "контрнаступление" или про "мы пошли в атаку и нанесли рассекательный удар врагу" — к добру могут не привести. Работу нужно делать тихо, а не выпендриваться, мы знаем, что это может непременно выйти боком!" - написал он.

На Лиманском направлении Россия заявила о захвате села Шандриголово, откуда опубликовано видео. Также МО РФ заявило о захвате Дерилово и Заречного. Кроме того зафиксировано продвижение россиян в районе Ямполя.

Далее, по мнению "Мучного", наиболее вероятный сценарий — попытка пробить линию обороны перед Лиманом.

"Они будут искать слабые места и параллельно пытаться зайти в лес севернее Ямполя, чтобы получить скрытое направление для манёвра и впоследствии развить движение в сторону города. Если удастся, то их следующая цель — обойти Лиман с юга и перерезать логистические пути, чтобы лишить наши подразделения быстрой ротации и подвоза. Это попытка сломать тылы — не бежать в лоб, а перерезать ноги и действовать в обход, а не через основную линию обороны", - пишет военный.

Также ухудшается ситуация в Купянске, куда власти закрыли доступ ко всем, кроме военных. Не впускают даже волонтеров, эвакуация гражданских остановлена.

"Потенциальная потеря Купянска может привести к необратимым негативным последствиям для выступления к югу от города и, как следствие, к формированию линии фронта уже по реке Оскол. Примерно такая же ситуация может сложиться и на Лиманском направлении, ведь за последний месяц у нас также есть проблемы на этом направлении, в том числе для города Лиман. Такое ощущение, что все это как-то очень легко прошло на фоне боев на Добропольском направлении. Суть в том, что прорыв в сторону Доброполья был на относительно большую глубину, что всех шокировало, но по результатам, в территориальном плане мы больше потеряли и продолжаем терять на Купянском и Лиманском направлениях. Тяжело уже как-то смотреть на ту ЛБЗ от Купянска до Запорожской области — сплошные потенциальные котлы", - пишет украинский офицер с позывным "Алекс".

К обстрелам. В ночь на воскресенье РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву, области, а также Запорожью и Одесской области. Применялось более 600 дронов и 40 ракет, пострадали десятки человек, в столице погибли четверо.

Наибольшим разрушениям подверглась улица на Борщаговке в Киеве.

Также россияне за последние дни снова нанесли несколько ударов по железнодорожным подстанциям.

Украина вчера атаковала ТЭЦ в Белгороде, после чего в городе пропало электроснабжение (Киев удара не подтверждал, но он попал на видео). Также ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун" по заводу "Электродеталь" в Карачеве Брянской области.

Путин сегодня подписал указ об осеннем призыве в РФ. С 1 октября по 31 декабря на срочную службу в армию РФ будут призваны 135 тыс. человек.

В РФ военные паблики традиционно придерживаются позиции о том, что во время призыва на срочную службу мобилизация проводится не будет, так как система военкоматов с двумя процессами одновременно не справится.

В прошлые разы это правило подтверждалось. И если оно подтвердится и в этот раз, то как минимум до конца этого года мобилизации в РФ не будет.

Запад не хочет сбивать самолеты РФ

Европейские политики начали активно "откатывать" назад тему со сбитием российских самолетов, которым они угрожали Москве еще недавно.

Речь идет об угрозах сбивать российские цели, если они нарушат пространство стран НАТО либо же на территории Украины.

Президент Финляндии Стубб заявил, что не отдаст немедленного приказа сбивать российские воздушные цели, если они нарушат границу страны, добавив, что в этом вопросе главное - сохранять спокойствие и не "перегнуть планку".

Во время интервью CNN телеведущая спросил Стубба, как он отреагирует на нарушение воздушного пространства, в частности, отдаст ли он приказ сбивать дроны. "Нет. У нас есть протоколы. В основном, что происходит: сначала мы проверяем, потом объявляем, а затем уже ВВС решают, что нужно делать", - ответил финский президент.

"В подобных ситуациях мы должны делать две вещи: во-первых, сохранять спокойствие. Во-вторых, укреплять оборону, чтобы это не повторилось. Главное здесь — не перегнуть палку", - добавил он.

Также он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Лаврова, который заявил, что НАТО и ЕС объявили войну России в Украине. "Мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал Стубб.

Министр иностранных дел Польши Сикорский также призвал страны НАТО "быть осторожными с нашими военными самолетами и кораблями возле границ России, нам не нужны конфронтации". Отметим, что ещё недавно Сикорский заявлял, что НАТО будет сбивать российские воздушные цели, залетающие в воздушное пространство Европы. Но теперь, как видим, выражается он уже более осторожно. Так же, как и ряд других европейских деятелей - например, изменивший свою позицию генсек НАТО Рютте.

В целом, как пишет издание Politico со ссылкой на источники, европейские чиновники опасаются, что уничтожение российского самолёта или дрона станет началом прямого конфликта Запада с РФ, а потому склоняются к тому, чтоб не делать резкие шаги.

"Эта более опасная фаза европейской политики чревата потенциальными катастрофами. В частном порядке правительственные чиновники выражают обеспокоенность перспективой "момента Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация грозит погрузить континент в конфликт, подобный убийству эрцгерцога в 1914 году, спровоцировавшему Первую мировую войну", – говорится в статье.

На саммите лидеров ЕС в среду в Копенгагене будут обсуждать возможные меры реагирования. По оценке издания, европейцам будет сложно договориться о чём-либо, "кроме главного: не делать ничего, что повышает вероятность полномасштабной войны".

Глава МИД России Лавров на выходных заявил, что если страны НАТО попытаются сбить "летающие объекты" в российском воздушном пространстве, они "серьезно пожалеют".

"Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все вправе делать с этим дроном то, считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще поражать, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета", - сказал российский министр.

Напомним, что в пятницу спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о "подготовке Украиной удара трофейными российскими дронами" по логистическим узлам в Румынии и в Польше с целью обвинить в этом РФ и втянуть НАТО в Третью мировую войну с Россией. Это вызвало в Украине многочисленные комментарии в духе "Москва сама готовит удар и хочет переложить ответственность на Украину".

Однако, это вновь показало крайне опасный потенциал напряжения вокруг темы инцидентов в воздушном пространстве Европы. По сути, сейчас это становится ключевым сюжетом не только по войне в Украине, но и с точки зрения глобальных геополитических процессов.

О причинах инцидентов существует две противоположные версии.

Первая распространена в России и в лояльно настроенных к РФ и негативно к Украине кругах на Западе. Она гласит, что инциденты с дронами и самолетами являются "провокацией" Киева и западной "партии войны". Разновидность этой версии – изначально инциденты (например, залет дронов в Польшу) были случайностью (работа РЭБ), но затем украинские и европейские власти их начали раскручивать, после чего решили "усилить сигнал" уже "рукотворными провокациями" вроде запуска "неопознанных дронов" около аэропортов и военных баз в Европе.

Мотив эти действий, по данной версии – "события сейчас развиваются не в пользу Киева, который постепенно начинает проигрывать на поле боя, а потому нужно резко нарастить участие НАТО в поддержке Украины или даже втянуть Альянс в войну напрямую".

То есть - усилить конфронтацию Запада с Россией, настроить против Москвы Трампа, предотвратить достижением им каких-либо договоренностей с Путиным, возобновить американскую помощь Украине (или хотя бы не тормозить с продажей оружия), не допустить выведения войск США из Европы, убедить европейские общества в необходимости увеличения расходов на оборону (в том числе и путем сокращения соцрасходов) и в продолжении помощи Украине, а также подвигнуть европейские страны и США к введению мер, на которые они до сих пор не решались – например, конфисковать в той или иной форме российские активы, а также максимально ужесточить санкции.

Кроме того, Киев и радикальное крыло западной "партии войны" продвигает и тему прямого военного участия НАТО в действиях против РФ – сбивать самолеты, ввести бесполетную зону над Украиной, блокировать Балтийские порты РФ, дать ВСУ дальнобой с правом бить по Москве или даже ввести контингент войск НАТО в Украину.

Такие идеи пока США не поддерживают (а без них европейцы на радикальные шаги идти не готовы), но чем больше будет инцидентов, в которых обвинят РФ, тем больше шансов, что позиция Вашингтона изменится. Тем более, что в Республиканской партии также сильны позиции сторонников жесткой линии.

Вторая версия, которая доминирует на Западе и в Украине - инциденты в воздушном пространстве - это целенаправленная провокация РФ.

Мотив и цели, по данной версии – "Россия сталкивается с тупиком на фронте и нарастающими экономическими проблемами", а потому и хочет резко ускорить ход событий, поставив Запад перед дилеммой – или далее помогать Украине и получить войну с Россией, либо обрезать всю помощь и жить спокойно. Ещё одним мотивом называется "отвлечь внимание от Украины" и "показать Европе что такое война".

Отметим, что подобные идеи продвигают в России и отдельные Z-паблики, но на официальном уровне они не поддерживаются. Официальная линия Кремля – Россия воздушное пространство не нарушала и все происходящее это "провокации и голословные обвинения".

При этом, сам по себе залет дронов-обманок в Польшу или же российского самолета на 12 минут в эстонское воздушное пространство, а также появление неопознанных БПЛА над аэродромами в Европе вряд ли могут как-то напугать европейцев. А если это и побудит их как-то поменять политику в отношении войны в Украине, то лишь в сторону ужесточения антироссийского крена.

Никакой серьезной угрозы для Европы эти инциденты не несут. Наоборот – активно используется противниками РФ на Западе для достижения своих целей: ухудшать отношения Москвы и Вашингтона, убеждать европейские общества в необходимости больше тратить на оборону и на помощь Украине. И если даже какой-то аэропорт остановит свою работу из-за появления БПЛА или же среди населения начнётся паника, это также будет работать для продвижения той же идеи – "нужно готовится к отражению агрессии РФ и не жалеть на это денег". То, что инциденты в воздушном пространстве Европы побудят европейцев ограничить поток вооружений в Украину ради собственной защиты крайне маловероятно - НАТО на своем восточном фланге обладает сильной системой противовоздушной обороны. И перенастроить ее на борьбу с беспилотниками требует не столько финансовых, сколько организационно-технических решений.

То есть, в данном формате, все эти инциденты никакой пользы кроме вреда России не приносят.

Однако ситуация поменяется, если Запад предпримет в ответ некие резкие действия против РФ. То есть – собьет самолет, введет бесполетную зону, даст Украине дальнобойные ракеты с разрешением бить по Кремлю, заблокирует порты на Балтийском море и т.д.

В таком случае, Москва это может объявить "легитимным поводом" для "ответного удара". И, если таковой последует, то действительно Россия и НАТО могут оказаться на пороге Третьей мировой и ядерной войны.

Как мы уже писали, в Москве различные деятели уже давно высказывают идеи, что если поставить Запад перед лицом ядерной войны, то он "сольется". То есть, выбирая между перспективой перехода в состояние радиоактивного пепла и прекращением помощи Украине, США и ЕС выберут второй вариант.

И, теоретически, можно допустить, что если инциденты – это сознательные действия Москвы, то их целью является не "взять европейцев на испуг", не "проверить готовность НАТО себя защищать" и не "отвлечь внимание от Украины", а спровоцировать Запад на резкие действия с целью получить "легитимный повод" (точнее – повод, который можно представить "легитимным" для главных международных партнеров Москвы) для резкого поднятия ставок.

Но оправдается ли расчет в таком случае на некую глобальную "сделку" в формате "Карибского кризиса-2.0" - вопрос спорный. Риск, что ситуация сорвётся в реальную ядерную войну далеко не нулевой.

Если подытожить: какая бы из двух версий причин нынешних инцидентов не была верна, можно констатировать, что и в Украине, и на Западе, и в РФ есть силы, которые хотят воспользоваться напряженной ситуацией, чтоб резко поднять ставки и подвести дело к прямой войне между Россией и НАТО, в расчете, что противник "сольется" либо пойдет на сделку.

И в этом и заключается главная опасность – когда заинтересованные в эскалации игроки есть с обоих сторон.

Минимизировать угрозу можно, как мы уже неоднократно писали, только одним образом – в ближайшее время остановить войну в Украине. Потому что, как показывают последние события в Европе, напряжение нарастает и в любой момент может пройти точку невозврата.

Пока, как видим, стороны все ж таки стремятся к опасному краю не подходить.

В Европе постепенно "откатывают" назад со своими угрозами по сбитию самолетов.

А в РФ о маловероятности войны с Европой сегодня заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что войны России с Европой "быть не должно".

По его словам, такая война "противоречит интересам нашей страны". Зампред совбеза РФ пишет, что «России в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригиднтй старухой Европой. Нечего там ловить. Экономика Европы слаба и зависима от США».

Россия же будет занята, по его словам, развитием своих территорий, "включая восстановление наших вернувшихся земель".

Европа также не заинтересована в войне с Россией, считает Медведев.

"Европейские страны уязвимы и разобщены. Они могут преследовать только свои интересы, пытаясь выжить в современном экономическом хаосе. Им просто не потянуть войну с Россией", - написал он.

По мнению Медведева, европейские лидеры - "ничтожные дегенераты, неспособные принять на себя груз ответственности за какое-либо серьёзное дело", а европейцы в своём большинстве "инертны и изнеженны, они не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за свою землю".

В то же время, по мнению Медведева, война все ж таки может начаться из-за "роковой случайности" и с риском перерасти в ядерную.

"Вероятность роковой случайности существует всегда. Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения. Поэтому нужно быть начеку", - сказал зампред Совбеза РФ.

США обсуждают передачу "Томагавков"

Вице-президент США Вэнс вчера подтвердил, что в Белом доме обсуждают возможность поставок Украине ракет Tomahawk - но окончательное решение по этому вопросу примет Трамп.

"Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент <...> Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас", – сказал Вэнс.

Факт обсуждения этого вопроса также подтвердил спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Но, по его словам, положительного решения для Киева еще нет.

"Это решение пока не принято. Но он (Зеленский - Ред.) попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно их запросил, что было подтверждено постом в социальных сетях вице-президента Вэнса. Решение будет за президентом", - сказал спецпредставитель.

При этом, по словам Келлога, Трамп в целом не против дальнобойных ударов Украины по России - не уточняя, чем именно. Напомним, что Украина наносит дальнобойные удары по РФ беспилотниками, но не американским вооружением - сам же Трамп остановил такие удары после своего прихода к власти.

О том, что сейчас Трамп "открыт" для снятия ограничений на использование дальнобойного оружия по территории России, пишет The Wall Street Journal. Но пока никаких обещаний Зеленскому он не дал.

Издание добавляет, что на встрече в Нью-Йорке в прошлый вторник Зеленский запросил больше ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, а также "Томагавки" с дальностью до 2500 километров. По данным газеты, в ближайшие дни украинские представители поедут в Вашингтон для переговоров с министром обороны Питом Хегсетом и Пентагоном.

Мы уже писали о том, что предоставление Украине "Томагавков" крайне маловероятно - это будет резкой эскалацией уже не столько с Украиной, сколько напрямую между Россией и Западом (и западные СМИ уже пишут, что "Томагавки" Белый дом не даст). При этом, нельзя исключать, что требования Киева по этим ракетам - лишь элемент маневра, чтобы получить разрешение на удары "хотя бы" менее дальнобойными ATACMS.

Со стороны же США "подсветка" обсуждений о передачи "Томагавков" может быть попыткой надавить на Россию и на экономически помогающей ей Китай, с которым у Трампа сейчас идут напряженные переговоры по торговой сделке - тесно увязанной с геополитическими вопросами.

Кремль, впрочем, довольно спокойно прокомментировал эту тему.

"Москва слышала заявления Вашингтона о возможных поставках Tomahawk Украине и внимательно их анализирует. Важно понять, кто будет направлять и пускать ракеты Tomahawk с территории Украины - американцы или сами украинцы", - заявил Песков.

Он также добавил, что эти ракеты не помогут Украине "изменить динамику на фронте".

"Нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - заявил спикер Кремля.

Обращает на себя внимание, что Россия воздержалась в этом случае от привычных для себя заявлений, что на применение будет дан военный ответ и т.д. То есть, вероятно, в Кремле расценивают историю с "Томагавками" как риторический прием Трампа.

Что показали выборы в Молдове

В Молдове прошли выборы в парламент, на которых более партия президента Санду PAS набирает более 50% голосов и сохраняет большинство в парламенте.

Это гораздо больше, чем давали PAS соцопросы, что, вероятно, станет основанием для обвинений власти со стороны оппозиции в фальсификации выборов (тем более, что и экзит-полы ЦИК проводить запретил).

У Санду, скорее всего, будут парировать тем, что предвыборные опросы не включали в себя диаспору, голоса которой ушли, в основном, партии президента.

Оппозиция уже начала сегодня акцию протеста в Кишиневе. Но в нынешних условиях маловероятно, что эти акции смогут как то радикально изменить ситуацию. Поэтому, скорее всего, итоги выборов будут означать, что Санду сохранит контроль над парламентом и над правительством.

С точки зрения развития ситуации по войне в Украине, теперь наиболее важный вопрос - что будет с Приднестровьем?

Как мы уже писали, накануне выборов в молдавской оппозиции и в Москве продвигался тезис, что, в случае, если Санду сохранит всю полноту власти, то уже в ближайшем будущем Кишинев и Киев с одобрения Европы могут принять совместное решение военным путем ликвидировать непризнанную "Приднестровскую молдавскую республику". Говорили об этом и некоторые спикеры в Украине, призывая "окончательно решить приднестровский вопрос".

Однако до сих пор было три главных препятствия.

Первое - нежелание Санду втягиваться в войну. Кишинев до сих придерживался достаточно осторожной линии в отношении Приднестровья, предпочитая курс на медленную и постепенную реинтеграцию непризнанной "республики" в Молдову, рассчитывая, что, в текущей геополитической ситуации, иного выхода, кроме как, рано или поздно, признать власть Кишинева, у "ПМР" не будет. В то время как попытка военного решения, с учетом нахождения в Приднестровье российского воинского континента, несёт риски прямого военного конфликта Молдовы с РФ, включая удары по инфраструктуре и т.д. Да и сам ход военных действий труднопредсказуем.

Изменится ли позиция Санду после выборов - вопрос открытый. Во-многом ответ на него зависит от того - поменяется ли второй фактор, который до сих пор сдерживал военные решения.

А именно - нынешнее тяжелое положение с личным составом ВСУ. Резервов сейчас едва хватает, чтоб заделывать "дыры" на фронте. И в таких условиях выделение достаточного для проведения военной операции против "ПМР" контингента было бы проблематично.

Собственно, это является главным фактором, который сдерживает любые военные решения по Приднестровью.

Если вдруг у ВСУ появятся крупные свободные резервы, операция станет более вероятной. Если не появятся - то, скорее всего, разговоры об этом останутся разговорами.

Третий фактор - нежелание Запада усугублять конфронтацию с РФ и расширять ареал боевых действий на ещё одну страну. Сейчас мы наблюдаем эскалацию в отношениях Европы и России, что может создать предпосылки для перемены в позиции, как минимум, европейцев. Однако без изменения ситуации по второму фактору (резервы ВСУ) радикальные движение все ж таки маловероятны. Сами страны НАТО войска в Приднестровье вводить не готовы из-за наличия там российских подразделений, что создает риск прямой войны с РФ, которую Альянс старается избегать. По крайней мере на данный момент.

Что касается переодически возникающих слухов о "подготовке нападения на Украину со стороны Приднестровья", то эта угроза реальна только в случае, если российские войска форсируют Днепр и войдут в Одесскую область. В любой другой ситуации удар из "ПМР" крайне маловероятен.