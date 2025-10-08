В среду, 8 октября, в Украине идет 1323-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 8 октября

10.56 РФ атаковала объекты энергетики не только в Черниговской, но и Днепропетровской области, сообщает Минэнерго.

10.40 Армия РФ после длительной паузы возобновила наступление в Сумской области и существенно продвинулась в районе Новониколаевки, сообщает Deep State.

Также у РФ продвижение на пяти участках на западе Запорожской области: около Новоивановки, Охотничьего, Малиновки, Вишневого и в Полтавке.

10.06 Производитель хумуса Yofi сообщил о прилете по своему заводу, из-за чего поставки продукции приостановлены как минимум на месяц.

Люди не пострадали, но производство "получило значительные повреждения".

9.51 Поселок Маслова Пристань Белгородской области РФ подвергся ракетному обстрелу, сообщает губернатор.

Три человека погибли, один пострадал. Под завалами могут быть еще люди.

Заявлено, что частично разрушено здание социального объекта, поврежден соседний дом.

8.54 Помимо объекта энергетики, РФ ударила 12 "Шахедами" по товарному поезду под Нежином, сообщили власти.

Также был удар по складам "Укрзализныци".

8.41 В Украине этой ночью атакована ТЭС. Об этом сообщает компания ДТЭК.

По её данным, серьёзно повреждено оборудование электростанции.

Какая именно ТЭС попала под обстрел, не уточняется.

8.40 Ещё кадры вчерашней массированной атаки беспилотников на Кривой Рог.

8.12 РФ атаковала энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Без электроснабжения остались более 4,5 тысячи абонентов, сообщили в облэнерго.

Из-за этого движение ряда поездов нежинского направления осложнено.

8.05 В Кривом Роге вчера были прилеты по объектам инфраструктуры, сообщили власти города.

Было около 30 взрывов после атаки беспилотников и КАБ. Местные паблики сообщали о перебоях со светом.

7.57 Видео прилёта ракеты по дому в Старом Осколе Белгородской области.

Губернатор ранее заявлял, что по многоэтажке попали обломки беспилотника.

Показавший видео российский паблик считает, что это была ракета ПВО, которая разорвалась рядом с домом.

7.55 Кадры прилётов по Черниговской области этой ночью.

7.52 После ударов по железной дороге остановилось движение поездов через Нежин.

По данным "Укрзализныци", атаки по ж/д продолжаются со вчерашнего вечера.

Список отменённых и задержанных поездов - на скриншоте.