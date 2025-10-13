В понедельник, 13 октября, в Украине идет 1328-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 13 октября

8.05 В Одесской области после ударов БпЛА начались масштабные пожары на текстильных складах, сообщает ГСЧС.

Пожар охватил более пяти тысяч квадратных метров. Также сгорел один автомобиль.

7.44 Украина и РФ продвинулись на Добропольском выступе, пишет военный паблик Deep State.

ВСУ отбросили россиян вблизи Нового Шахового, Золотого Колодезя, Кучерового Яра и Новопавловки. Российские войска продвинулись в Кучеровом Яре и возле Шахового.

7.21 В Феодосии был новый прилёт по нефтебазе. Его уже подтвердили назначенные Россией "власти" полуострова.