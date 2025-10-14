В Украине продолжается война. Фото: Генштаб ВСУ
Во вторник, 14 октября, в Украине идет 1329-й день войны с Россией. 

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 14 октября

7.54 В Кировоградской области под удары попали объекты железной дороги.

Власть региона сообщили о прилётах и пожарах на объектах инфраструктуры в Долинской и Новопражской общинах.

"Укрзализныця" сообщила об изменении графика пригородных поездов, следующих по Кировоградской области.

