Во вторник, 14 октября, в Украине идет 1329-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 14 октября

7.54 В Кировоградской области под удары попали объекты железной дороги.

Власть региона сообщили о прилётах и пожарах на объектах инфраструктуры в Долинской и Новопражской общинах.

"Укрзализныця" сообщила об изменении графика пригородных поездов, следующих по Кировоградской области.