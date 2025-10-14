Во вторник, 14 октября, в Украине идет 1329-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 14 октября
7.54 В Кировоградской области под удары попали объекты железной дороги.
Власть региона сообщили о прилётах и пожарах на объектах инфраструктуры в Долинской и Новопражской общинах.
"Укрзализныця" сообщила об изменении графика пригородных поездов, следующих по Кировоградской области.
