68-летняя социалистка Кэтрин Коннолли, которую на выходных выбрали президентом Ирландии, резко выделяется среди других западных лидеров.

Оппоненты винят ее в симпатиях к России и Путину и откровенно пропалестинских взглядах - она критиковала Израиль за войну в Газе. И, хотя Коннолли осуждает РФ в нападении на Украину, в то же время она критикует НАТО за то, что Альянс "занимался разжиганием войны и эскалацией конфликта на протяжении многих лет - это противоречит достижению мира в регионах по всему миру". Она - против отправки ирландских войск в Украину и за нейтралитет своей страны.

Рассказываем, кто такая Коннолли и что означает ее избрание для Украины.

От дочери плотника до президента

Коннолли, которая благодаря левым взглядам сумела завоевать поддержку многих ирландцев, особенно молодёжи, выросла в простой семье плотника, в которой кроме нее было еще 13 детей.

Тем не менее сама она смогла выучиться - сначала на психолога в британском университете Лидса, а затем на адвоката в ирландском университете своего родного города Голуэя. Политикой она начала заниматься в 1999 году, когда ее избрали в городской совет Голуэя от Лейбористской партии, а спустя пять лет стала мэром города. Через несколько лет она покинула партию и стала независимым политиком.

В 2016 году она выиграла выборы и стала независимым депутатом от Galway West. Коннолли резко раскритиковала политику правительства по вопросам бездомности.

"Собственно, обещание решить вопрос с катастрофической нехваткой жилья, который волнует большинство ирландцев, стал одним из коньков ее предвыборной кампании. Хотя оппоненты обвиняли ее в популизме, а ее поддержка Палестины и мигрантов вызвала неоднозначную реакцию, она победила даже не фоне мощных антимигрантских протестов после изнасилования 10-летней девочки", - говорит "Стране" ирландский журналист Шон Линч.

В Дойле (ирландский парламент) Коннолли работала в Комитете по государственным расходам и возглавляла Комитет по ирландскому языку (Коннолли - одна из немногих ирландских политиков, для которой ирландский язык родной и она на нем говорит в быту, в отличие от подавляющего большинства населения Ирландии, которое говорит по английски). В 2020 году ее переизбрали в парламент. Позже она стала первой женщиной в истории Ирландии, занявшей пост заместителя председателя парламента.

Поездка в Сирию и критика ЕС и НАТО

Тем не менее выдвижение Коннолли на президентских выборах вызвало ряд скандалов. В прессе обсуждали её поездку в Сирию в 2018 году, где она посетила лагеря беженцев. Ездила она туда в компании ирландских политиков Дейли и Уоллеса, которые поддерживали Асада и Путина.

Коннолли признала, что встреча с представителем режима Асада была «ошибкой», однако она подчеркнула, что поездка имела гуманитарный характер. При этом она голосовала против санкций в отношении Сирии.

Кроме того, она считает, что санкции против Венесуэлы с Мадуро во главе "являются незаконными и могут быть приравнены к преступлениям против человечности по международному праву" (страны Запада относятся к Мадуро как к нелегитимному лидеру).

Большие споры вызвало ее отношение к войне в Украине, так как она обвинила страны НАТО в подстрекательстве конфликта (Ирландия не входит в альянс).

Коннолли считает, что расширение НАТО на восток и милитаризация Европы также является частью проблемы и что Европа и Ирландия должны быть осторожны с новым развертыванием вооружённых сил. Евросоюз, считает она, всё больше становится "военно-индустриальным комплексом", что, по её мнению, ведёт к эскалации, а не к миру.

«США, Англия и Франция глубоко втянуты в военную промышленность, которая сеет кровопролитие по всему миру - как стойкий защитник нейтралитета, я считаю, что такое поведение должно быть осуждено», - заявляла она.

Коннолли не аплодировала Зеленскому во время его выступления по видеосвязи в ирландском парламенте в апреле 2022 года. Сама она говорит, что хлопала, но журналисты сочли ее аплодисменты "не слишком продолжительными или сильными".

Однако, как утверждает Irish Times, есть свидетельства, что она либо не аплодировала, либо аплодировала коротко и остановилась раньше других.

Кроме того, она выступает категорически против отправки войск в Украину.

«Мы должны яростно восставать против любой вероятности войны… Ирландия должна использовать свой голос как нейтральная страна», - говорила она. При этом стоит отметить, что ирландская армия насчитывает всего около семи тысяч человек, а в самой стране насчитывается всего около пяти миллионов жителей.

У Коннолли также необычная, как для европейского политика, позиция по ситуации в Газе.

Например, она утверждала, что ХАМАС является "частью гражданского общества Палестины", а Израиль ведет себя "как террористическое государство" и стремится к "еврейскому превосходству". Она называла нападение ХАМАС 7 октября "абсолютно неправильным", но тут же добавляла, что "история началась не 7 октября".

Чего ждать Украине

Во время президентской кампании соперники обвиняли Коннолли в недостаточном осуждении действий России по сравнению с ее более громкими заявлениями по поводу ситуации в Газе.

"Я никогда, никогда не колебалась. Я говорю, что такая нейтральная страна, как наша, должна осуждать злоупотребление властью независимо от того, совершается ли оно Америкой или Россией", - говорила она.

"Ее победа на выборах - это мощный сигнал недовольства избирателей традиционными крупными партиями, особенно на фоне проблем с жильём, стоимостью жизни и инфраструктурой, а также желание видеть президента, ориентированного на “обычных людей”, а не политическую элиту. Хотя президентская роль в Ирландии прежде всего церемониальная, а основные полномочия находятся в руках парламента и правительства, глава государства всё же имеет символическое значение. И избрание Коннолли может оказать влияние на публичные настроения и политику. В её позициях отмечаются критика милитаризации ЕС и НАТО и акцент на нейтралитете Ирландии - что может вызывать дискуссии на внешнеполитической арене, а это, в свою очередь, может привести к уменьшению военной и финансовой помощи Украине", - говорит Линч.

"Хоть Коннолли и принадлежит, в отличие от Фицо и Орбана, к левому лагерю. Однако она также выступает против более серьезного участия Европы в войне в Украине. И хотя в Ирландии президент - это не центр власти, позиция главы государства, конечно, сказывается на внешней политике страны", - говорит источник в европейских дипломатических кругах.