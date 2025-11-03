Анализируем итоги 1349-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Резко осложнилась ситуация в Покровске.

За выходные продвижение россиян там продолжилось, согласно картам украинского военного паблика Deep State. Они продвинулись южнее и юго-западнее города, а также в сторону Гришино. Кроме того, расширилась "серая зона" в самом Покровске.

Ниже - как изменилась ситуация в Покровске за минувшую неделю, по украинским данным.

Окружен ли Покровск?

К северо-западу от города границы "серой зоны" образуют горловину менее чем в три километра, согласно карте Deep State, и ещё уже, если речь о российских картах. При этом на свободном участке не содержится каких-либо значимых дорог - ближайшая, на Павлоград, уже перерезана россиянами.

К северу от обоих городов - у Красного Лимана и Родинского - идут ожесточенные бои, россияне там пытаются атаковать в сторону перекрестка с дорогой на Гришино и в сторону Мирнограда, пишет украинский военный эксперт Константин Машовец.

И в целом, судя по всему, основная борьба сейчас идет за фланги вокруг Покровско-Мирноградской агломерации - туда ВСУ бросают основные подкрепления, чтобы разжать сжимающиеся клещи. А также за промзону в Покровске, которая обеспечивает контроль за логистикой на Покровск.

При этом Deep State пишет, что ситуация в Покровске ухудшается, потому что продолжается постепенное введение в город российских сил, и "серая зона" возрастает. Россияне заходят в основном по отрезку Зверево – Шевченко – Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлино.

Украинские военные заявляют, что россияне контролируют 60% Покровска, а в остальных районах есть их присутствие, и этот город, а также соседний Мирноград уже "про@баны".

"Все, что серое на DeepState по городу Покровск, надо зарисовать красным. 60% города примерно россияне контролируют. Противник есть и в Родинском, и в Мирнограде. Ситуация х*ровая", — описывает положение высокопоставленный офицер ВСУ с покровского направления.

По словам военных, российские войска задают темп и навязывают инициативу в боях за город, стремясь зайти в тыл к украинским войскам.

Также, по словам военных, логистика в Мирнограде уже почти полностью под огневым контролем противника, а падение одного из городов неизбежно повлечет за собой потерю другого.

"Падает Покровск – Мирнограда нет. Падает Мирноград – нет Покровска. Я не могу разделять эти два города. Если учитывать, что на севере Покровска и на северо-востоке Мирнограда россияне совершенно спокойно себя чувствуют, то они могут перекрывать оставшееся между ними расстояние "эфпивихами". Они делают все для того, чтобы город, если не был в физическом окружении, то чтобы было окружение, которое исключит возможность выхода из города", - говорит один из военных 38 бригады морской пехоты.

По словам одного из офицеров, ситуация не освещается в СМИ, потому как все "хотят только хорошие новости".

"Мы постоянно говорили, что нужно подкрепление, нужны дроны, нам режут логистику, залезают. Все же любят только хорошие новости. Месяц назад я уже начал говорить о том, что нужно делать перегруппировку. Это приведет к тому, что нужно перекатывать подразделения, соответственно отдавать часть территории, а этого никто не хочет делать", - говорит украинский офицер.

Еще один высокопоставленный офицер предупреждает об угрозе окружения 1000-1500 человек, если не будет проведена срочная перегруппировка сил.

На этом фоне продолжают раздаваться призывы вывести войска из Покровска и Мирнограда.

"Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов (о имуществе на сотни миллионов я уже молчу — оно потеряно и шансов на его эвакуацию уже нет). Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру в фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику", - написал бывший замминистра обороны Виталий Дейнега.

По его словам, отчёты Генштаба "с каждым днём всё больше состоят из лжи".

"По факту мы уже практически потеряли Покровск, а это значит, что удерживать Мирноград тоже нет смысла (логистика останется только с неадекватным риском и полями). И я сейчас не выдал какой-то большой тайны — россияне это прекрасно видят со своих дронов в реальном времени. Это нужно зафиксировать и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить", - написал Дейнега.

Главком Сырский окружение Покровска и Мирнограда позавчера опроверг. И заявил, что в город переброшены силы ГУР и другие спецподразделения для стабилизации ситуации.

Отметим, что информация о десанте Главного управления разведки в Покровск начала курсировать еще с вечера пятницы. СМИ опубликовали видео вертолета, который высадил спецназ. Аналогичные видео опубликовали и россияне. Западные СМИ и некоторые украинские паблики начали писать о "контрнаступлении" ВСУ под Покровском.

В России также сообщили о десанте, но заявили, что весь он уничтожен - опубликовав ролик, как по военным и вертолету наносятся удары дронами. Украинские источники заявляют, что десант ведет бои в промзоне на северо-западе Покровска. Но так или иначе пока неизвестно, как эта операция, которой, как заявляется, руководит лично глава ГУР Буданов, повлияла на положение ВСУ в Покровске. Если судить по карте Deep State, ситуация с момента высадки десанта (а он был высажен примерно в начале прошлой недели) не улучшилась.

Высадка десанта спецназа ГУР с вертолета под Покровском является "безграмотным тактическим решением", считает журналист Юрий Бутусов, который сейчас служит в Нацгвардии.

"В тактичном плане в современной войне высадка двух отделений бойцов на открытой местности в килл-зоне, на виду у вражеских дронов - безграмотное тактическое решение. Во-первых, в современной войне преодолеть килл-зону возможно только при скрытом от наблюдения дронов маневре, любые демонстративные действия враг замечает и тогда по бойцам и их укрытиям летит все, включая управляемые авиабомбы. Во-вторых, два отделения спецназа не могут оказать существенного влияния на обстановку в городе, за которое сражается несколько бригад и полков. И где основная проблема обеспечить логистику и маневр тем, кто уже находится.

В-третьих, создается в очередной раз прецедент, когда неграмотные тактические действия вместо объективной оценки и after action review получают кучу бахвальства от блогеров, ошибки прикрывают пиаром, и потому продолжают посылать группы на громкие героические задачи, потери в которых никогда не разглашаются. Как и не объявляются настоящие результаты. Иначе оценки таких действий были бы совсем другими", - пишет Бутусов.

Продолжается продвижение россиян на стыке Днепропетровской и Запорожской областей - в частности, на Гуляйпольском направлении.

Там уже идут ощутимые потери ВСУ. Бойцы 125-й мехбригады, воевавшие на Гуляйпольском направлении, не выходят на связь. Они считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими, заявили в самой бригаде.

При этом точнее о судьбе военных командование ничего сказать не может, поскольку "подразделения, выполнявшие боевые задачи на Запорожском направлении, вблизи населённых пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого воинского формирования".

"Командование 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения", - заявил в бригаде.

Там пишут, что сейчас пытаются выяснить судьбу пропавших бойцов и готовы организовать встречи с их родственниками.

В Днепропетровской области произошел прилет баллистической ракеты по построению военных. Есть погибшие, но их число командование не называет, обещая разобраться в том, почему людей, вопреки правилам, собрали под открытым небом для награждения.

Журналист ТСН Дмитрий Святненко заявил, что среди погибших оказался его брат. Военных собрали на плацу для награждения. "Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности (или небрежности) повторилась", - пишет Святненко.

ВСУ "проигрывают" войну на данный момент - как минимум технологически, заявляет парамедик Екатерина Зарембо.

Она согласна с оценками, что сейчас на фронте нет четкой линии боевого столкновения, а есть килл-зона порядка 10 км, где "перемешаны украинские и российские норы и укрытия", а пилоты FPV часто занимают крайние позиции к россиянам и оказываются уязвимыми для обстрелов и ДРГ.

Еще порядка 20 км и более, подконтрольных ВСУ, "измучены" постоянными ударами КАБов, дронов и прочего. Например, трасса Славянск - Изюм уже стала "дорогой смерти", хотя до фронта там еще более 20 км.

"Все это возможно из-за того, что Россия очень быстро модернизирует технологии. При таком темпе серая зона будет постоянно расширяться на 30, 40 км и дальше. Модифицированные КАБы могут лететь на расстояние от 100 до 140 километров и целятся на Полтавскую область. Дроны-ждуны на оптоволокне. Я уверена, что есть куча других разработок, с которыми конкретно я не сталкивалась", - пишет Зарембо.

Ухудшилась ситуация в Днепропетровской области, наступление идет полным ходом. Всего за два месяца пгт Покровское в 12 км от фронта превратился в "город-призрак", угроза нависла над Павлоградом.

"Я уже писала ранее о новом фронте — в Днепропетровской области, и с тех пор ситуация только ухудшилась. Это абсолютно «немедийное» направление, где наступление идёт полным ходом. Я в армии с июля и даже подумать не могла, что на моём счету так быстро появится место, где мы работали, а теперь оно уже в оккупации. Центр района, маленький посёлок городского типа Покровское (не путать с Покровском Донецкой области), за два месяца превратилось в город-призрак наподобие Доброполья. Сейчас он в 12 км от линии боевых столкновений. Туда ещё можно заехать, но там уже невозможно жить. Проблема даже не в том, как чёрно шутят некоторые, что мы скоро будем дежурить в Павлограде, - проблема в том, что при таком темпе наступления, если его не остановить, мы отойдём и оттуда. Из условного Киева может казаться, что война ещё очень далеко - поверьте, она всё ближе и ближе. Повторяем упражнение: добавляем к линии боёв 20–30 км серой зоны и считаем», - пишет военная.

Зарембо считает, что потенциал у ВСУ для достижения преимущества есть в первую очередь в технологическом прорыве - и количественном, и качественном. Вопрос нехватки людей - на втором месте.

Ранее экс-главком Залужный заявлял, что Россия близка к выходу из тупика на фронте за счет использования малых групп для прорыва фронта через лини обороны ВСУ.

Заявления Трампа о войне и "Томагавках"

Трамп вчера дал интервью телеканалу CBS, где сделал ряд заявлений по Украине и России.

Во-первых, он снова отказался предоставлять Украине "Томагавки".

Журналистка спросила его, может ли Белый дом передать Украине эти ракеты. "Нет, по крайней мере сейчас. Да, я могу изменить позицию, но на данный момент — нет", - ответил Трамп.

Во-вторых, он предложил Киеву и Москве еще повоевать - когда его спросили, что было бы для США "последней каплей" в действиях РФ по Украине.

"Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют, и воюют ожесточенно. Это тяжелая война для Путина - много погибших солдат, возможно, около миллиона. Это огромное число. И для Украины она тоже тяжелая. Для обеих сторон. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", - ответил президент США.

Затем Трамп предположил, что войну в Украине удастся урегулировать "за пару месяцев", поскольку Путин хочет восстановить торговлю с США.

"Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает — из-за глупости, по сути. И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России — и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится", - заявил президент США.

На вопрос, получится ли договориться с Россией "за пару месяцев", Трамп ответил: "Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Но это сработало с Индией, сработало с Пакистаном, и сработало с шестьюдесятью процентами тех стран".

Попутно Трамп заявил, что Путин и Си - "умные, жесткие и сильные лидеры, с которыми нельзя играть".

"Послушайте, они оба очень сильные лидеры. Это люди, с которыми нельзя играть. К ним нужно относиться очень серьёзно. Они не приходят и не говорят: "О, какой прекрасный день! Посмотрите, как красиво светит солнце! Как же приятно". Нет, это серьёзные люди. Это люди — жёсткие, умные лидеры", - заявил президент США, который недавно провел переговоры с Си Цзиньпином.

В этих тезисах Трампа по Украине подтверждается тенденция, о которой мы недавно писали - у него сейчас идет падение интереса к российско-украинской теме. В интервью не прозвучало угроз серьезного давления ни на РФ, ни на Китай по поводу закупок российской нефти. Трамп вернулся, по сути, к своей еще летней формуле о том, что "детям надо позволить подраться", пока они сами не поймут, что надо остановиться.

Напомним, что именно с такими словами президент США тогда передумал вводить против Москвы "убийственные" вторичные санкции и дал 50 дней на урегулирование войны. Что многие оппоненты Трампа - а также власти Украины - сочли явной уступкой Путину.

Теперь, после вроде бы жестких действий - введения санкций США против крупнейших российских нефтяных компаний - Трамп, вопреки ожиданиям Киева и союзников, опять смягчает риторику, говорит, что Киеву и Москве нужно дать время, чтобы "повоевать" - и что через "пару месяцев" эта война может завершиться. А также снова отказывает в "Томагавках" для Украины - хотя Россия, с тех пор как Трамп угрожал их предоставить Киеву, ни в чем не поменяла свою политику, и продолжает как наземное наступление, так и воздушные атаки по Украине.

Долго ли продлится очередная фаза "качелей Трампа" - неизвестно. Однако, как бы этот маятник ни двигался, ясно одно - американский президент крайне неохотно идет на эскалационные меры с Россией. И, если даже решается их применить, то выбирает далеко не самые жесткие варианты воздействия. Видимо, рассчитывая на то, что со временем его усилия по остановке войны возымеют эффект.

"Вовина тысяча-2". Новая раздача денег от Зеленского

У Зеленского на выходных объявили о новых мерах поддержки населения - которые уже вызвали крайне неоднозначную реакцию.

Как и в прошлом году, украинцы смогут получить от государства “зимнюю тысячу”. Сперва это в общих чертах анонсировал Зеленский, а затем подтвердил министр социальной политики Денис Улютин.

По его словам, всем украинцам в декабре выделят по тысяче гривен. Перечень направлений использования этой суммы будет таким же, как и в прошлом году — на оплату проезда, лекарств и других нужд.

В прошлом году “зимнюю тысячу” можно было использовать на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, покупку лекарств, книг, билетов на поезд и даже поход в театр.

Также правительство готовит проект постановления о разовой выплате в размере 6,5 тысячи гривен для малообеспеченных граждан и семей с детьми. Эти средства можно будет потратить на продукты, лекарства, теплую одежду и оплату коммунальных услуг.

Кроме того, Зеленский анонсировал программу, по которой каждый украинец сможет проехать 3.000 км по железной дороге за счёт государства. Её официальных подробностей пока нет, но советник Банковой Сергей Лещенко уже уточнил, что бесплатные билеты будут раздаваться только в низкий сезон - когда поезда и так ходят полупустыми. В пиковые даты билеты придется покупать за свой счет.

Отметим, что 3000 км по железной дороге - это примерно 5 поездок по маршруту Киев-Львов.

Ряд депутатов от оппозиции уже критикует последние инициативы президента за популизм, отмечая, что "Укрзализныця" и так находится в тяжелейшем финансовом положении (и на его стабилизацию Кабмин недавно выделил 8 млрд гривен), а в случае реализации идеи "бесплатных 3000 километров", убытки еще более возрастут.

Кроме того, пока вообще непонятно, сколько будет денег в бюджете на следующий год, так как половину расходов должны покрыть европейские партнеры, но последние пока не договорились как, в каком объеме и за счет чего это может быть сделано. В частности, подвис пока вопрос с выделением "репарационного кредита" Украине под залог замороженных российских активов.

"Денег на поднятие зарплат военным нет. Как покрывать будем дыру в полбюджета, никто не знает. Будет ли программа новая по МВФ - тоже пока вопрос. Но…. "зимняя б*** тысяча" (в прошлом году на 20 млрд потянула) на месте! Сильно. Потужно. Несокрушимо… как войну с этим на истощение вести, хз", - пишет нардеп Железняк.

Также он раскритиковал инициативу о 3000 километров, которые украинцы смогут проехать по железной дороге бесплатно. Железняк напомнил, что компания находится в тяжелейшем финансовом положении и из бюджета выделялись огромные деньги для его стабилизации.

"Во время бюджетного процесса Мининфраструктуры и депутаты профильного комитета кричат, что в УЗ беда и срочно нужны деньги хотя бы на функционирование. А 1 ноября Президент объявляет о бесплатной перевозке на 3000 тыс км для всех. Еще раз: для всех… без льготных категорий, просто бесплатно катаем все население", - пишет Железняк.

К критике инициативы "бесплатных 3000 километров" присоединился глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудыменко.

Он опубликовал фото, как заявляется, обеда раненного солдата ВСУ, который ему выдали в эвакуационном поезде на запорожском направлении.

"Коротко про новую социалистическую инициативу президента. Такой обед получил на днях раненый на Запорожском направлении боец в эвакуационном поезде. Не знаете, на каких пассажиров потратить средства – накормите раненых в эвакуационных поездах нормально. За*бали. Доклад закончил", - пишет Гудыменко.

А блогер Анна Ковальчук напоминает, что украинский бюджет в значительной степени финансируется европейскими партнерами.

"Бесплатные 3000 км Укрзализницей на гражданина за счет бюджета, причем не факт, что нашего - это 10 потужностей из 10. С другой стороны, с госдолгом всего в 8 триллионов гривен можем себе позволить!

Пожалуйста, я просто хочу увидеть лицо президента Дойчебана, когда он прочтет эту новость, ну пожалуйста, ну я что, многого прошу? Жаль этого добряка. И на внешних доноров в моменте подписания украинской сметы тоже любопытно было бы взглянуть хоть одним глазком. Аграрии, которым вот буквально вчера подняли тарифы на зерновозы, надеюсь, по субботнему времени просто уже бухают и ещё пребывают в счастливом неведеньи. Кто, кто приложил к этой инициативе руку и другие части тела? Передайте ему ещё идеи: каждой женщине - по Тарасу Цымбалюку. И Гудвайн тоже неплохо бы бесплатным сделать, тыквенный суп уже под 500 гривен, ну куда", - пишет Анна Ковальчук и подытоживает: "живем не просто не в сказке, а в х@йне какой-то".