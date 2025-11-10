В понедельник, 10 ноября, в Украине идет 1356-й день войны с Россией.

8.13 Российские власти заявляют, что возле Туапсе подбили четыре безэкипажных катера, один из которых сдетонировал вблизи береговой линии.

"Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар. В результате происшествия пострадавших нет", - заявили в оперштабе Краснодарского края.

8.00 Во время атаки россиян по энергетике в ночь на 9 ноября существенные повреждения получила Приднепровская ТЭС компании ДТЭК.

Об этом пишет "ЭП" со ссылкой на свои источники. Ранее компания подтверждала удар по своей электростанции, но не уточняла, по какой.



Также, по данным СМИ, серьезные разрушения претерпели газодобывающие объекты компаний "Укргазодобыча", "Укрнафта" и Smart Energy.

7.40 Ночью безэкипажные катера атаковали российский город Туапсе.

Об этом сообщают местные паблики. Они пишут, что атака шла на терминал.

Украинские телеграм-каналы пишут о взрыве в районе одного из причалов.