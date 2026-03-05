Национальный банк Украины продолжает девальвировать гривну, и установил сегодня, 5 марта, новый исторический максимум по официальному курсу гривна/доллар - на этот раз на уровне 43,8069 грн/$, что на 9 копеек выше вчерашнего (43,7170 грн/$).

В ходе сегодняшних межбанковских валютных торгов минимальная цена американской валюты фиксировалась на 43,6 грн/$, а максимальная достигала 43,899 грн/$.

Объем продаж подрос со вчерашних $240,2 млн до $256 млн.

"За несколько дней повышения курса Национальный банк собственными руками накрутил рынок, спровоцировал роста валютного спроса. Доллар хотят купить пораньше пока тот сильнее не подорожал. Все понимают, что у Украины проблемы с внешним финансированием, так что полученные из-за границы средства ($1,5 млрд грн от МВФ) власти захотят конвертировать повыгоднее - то есть заинтересованы в девальвации гривны. Но также ясно, что это ударит по остальной экономике через гривневые цены на топливо: чем дороже будет доллар/евро - тем дороже будут и импортные бензин с дизелем, которые ими оплачиваются. А это и рост затрат на посевную, и на транспорт (развозку всего), и на производства, многие из которых продолжают держаться на генераторах. Из-за девальвации проблемы будут у многих", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства крупного банка.

Максимальная цена наличного доллара в кассах банков сегодня закрепилась на 44,30 грн/$ (Поликомбанк), средняя на покупке/продаже в рамках 43,47-44,07 грн/$. Карточный же курс продажи вышел на новый пик - 44,55 грн/$ (Юнекс Банк) при средних уровнях 43,70-44,13 грн/$.

Официальный курс гривна/евро Нацбанк повысил с 50,8341 грн/€ до 50,9036 грн/€, при том что мировой рынок в паре евро/доллар держался в районе вчерашних цен - от 1,1586 до 1,1629.

В украинских обменках самый дорогой евро продавал БТА Банк - по 51,70 грн/€, а самый дешевый Райффайзен Банк - по 51,05 грн/€. Средняя же наличная цена на покупке-продаже держалась в диапазоне 50,61-51,31 грн/€.

Пиковый карточный курс был соизмерим с наличным (51,70 грн/€), а средние расценки составили 50,64-51,34 грн/€.

О том, что курс доллара к гривне бьет все новые рекорды, мы писали в отдельном материале.

