В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за проведение в течение 24 часов специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба ООН в воскресенье, 27 февраля.

"Члены Совета Безопасности ООН приняли резолюцию, предусматривающую созыв чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Ожидается, что спецсессия состоится завтра, 28 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году в связи с ситуацией на палестинских территориях. Всего с начала работы всемирной организации было 10 таких сессий.

Напомним, что Россия заблокировала в ООН резолюцию с осуждением военной операции в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что, по данным ООН, более 150 тысяч украинцев выехали в Европу после начала военных действий.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.