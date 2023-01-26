Государственный департамент США "ищет подходящего кандидата, профессионального кандидата" на должность специального посланника в Беларуси.

Как сообщает CNN, об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям 26 января.

У США нет представителя в Беларуси после приостановки работы их посольства в Минске вскоре после начала войны в Украине в феврале прошлого года.

Бывший посол США Джули Фишер покинула свою должность в июне 2022 года, а власти Беларуси запретили ей работать послом в Минске.

Нуланд отметила, что работа посланника является сложной, отчасти потому, что приходится работать в литовской столице Вильнюсе.

"У нас есть очень хороший поверенный, который выполняет большую часть контактной работы на местах, но наш помощник госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид встречается с белорусами через регулярные промежутки времени, как и ее заместитель Робин Данниган, чтобы проверить, могут ли там появиться какие-то возможности", — сказала Нуланд в ответ на вопрос сенатора-демократа Жанны Шахин.

Она добавила: "Я бы не сказала, что мы добились явного успеха. Но также интенсивно работаем с белорусской оппозицией и Тихановской, секретарь (госсекретарь Энтони Блинкен - Ред.) регулярно встречался с ней. Так что мы продолжаем работать над этим, и я надеюсь, что в недалеком будущем нам будет с кем поговорить".

Летом Светлана Тихановская заявила о создании Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Однако в Украине заявили, что не признают этот переходный кабинет из-за сомнений в политической позиции Тихановской.