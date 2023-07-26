Минобороны РФ вновь заявило о продвижении на линии фронта в Луганской области.

Утверждается, что россияне продвинулись в районе Сергеевки на расстояние до трех километров и "заняли более выгодные позиции" севернее, в районе Куземовки.

Ранее о захвате Сергеевки и еще двух соседних сел сообщал военный ресурс DeepState, но ВСУ это опровергают.

Также РФ заявила, что отбила наступление ВСУ под Работино.

Накануне российские паблики писали о попытке крупного наступления ВСУ в этом районе на Ореховском участке с применением 30-40 единиц бронетехники. Украина этой информации не комментировала.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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