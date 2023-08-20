Некоторые официальные лица на Западе обдумывают "грандиозные сделки" по прекращению войны.

Об этом пишет Wall Street Journal.

"Они хотели бы предложить Украине пряник - смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", - говорится в статье.

Такое стремление проистекает из-за проблем в мировой экономике, неуверенности в том, как долго западные избиратели будут поддерживать нынешний уровень помощи Киеву, и неверия в то, что Украина сможет полностью вытеснить российские войска.

И, хотя в Киеве уже выступили против такой сделки, "в частном порядке многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель".

"Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну", - пишет издание. В ее нынешнем виде война России с Украиной рискует превратиться в затяжную борьбу, которая продлится еще несколько лет.

"Причина не только в том, что фронтовые бои - это медленная и утомительная работа, но и в том, что ни у одного из главных действующих лиц нет политических целей, которые были бы одновременно ясны и достижимы", - пишет WSJ.

Главная военная цель Украины - восстановление ее территориальной целостности - "представляется отдаленной перспективой, учитывая ограниченность поддержки Запада".

США и cоюзники имеют "путаницу целей", поскольку с одной стороны не хотят допустить победы России, а с другой - "опасаются затрат и рисков, связанных с тем, чтобы помочь Украине добиться полной победы". Эти риски - прямая война США с Москвой и применения ядерного оружия.

Что же до военных целей Москвы в Украине, то они изменчивы, и зависят от того, где на данный момент находятся российские войска. При этом Россия не отказалась от своей "максимальной цели": восстановить свою прежнюю сферу влияния и не дать таким странам, как Украина, продвигаться дальше на Запад.

Ранее издание Washington Post писало, что у Киева "заканчиваются варианты", поскольку "контрнаступление застопорилось".

Война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.