Американский телеканал CNN пишет о двух основных угрозах переизбранию Джо Байдена. Это юридические проблемы его сына Хантера и "широко распространенное мнение, что 80-летний мужчина слишком стар".

Сейчас на Хантере "висит" незаконное хранение оружия - пистолета. Попутно раскручивается история о наркозависимости и законом не наказуемая, но этически "токсичная" тема связи Байдена-младшего с вдовой своего покойного брата Бо.

И, хотя по теме бизнеса сына Байдена в Украине связь с его отцом (то есть, политическая коррупция) не является предметом расследования прокуратуры, "республиканцы в Палате представителей планируют копать глубже", пользуясь процедурой импичмента, пишет CNN.

Это расследование скорее всего не лишит Байдена-старшего своего поста, но "безусловно, будет держать Хантера Байдена в центре внимания избирателей, которые могут задаться вопросом, почему президент позволил своей семье действовать таким образом".

По данным опроса CNN, проведенного в конце августа, более половины населения США, 61%, считает, что Байден "принимал какое-то участие в деловых операциях своего сына, когда он был вице-президентом".

Ранее мы писали о том, что Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия.

А также, что в Daily Mail написали, как сын Джо Байдена помогал в закрытии коррупционных дел в отношении Злочевского.