Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших в православной церкви.

Верующие молятся о душах своих умерших близких, посещают могилы на кладбище и приносят им еду, цветы и свечи.

В 2024 году родительские субботы приходятся на следующие даты:

9 марта — Мясопустная родительская суббота. В этот день заканчивается мясопустная неделя, предшествующая Великому посту.

30 марта, 6 апреля, 13 апреля — субботы Великого поста. В эти дни верующие посещают кладбище, чтобы помолиться за души своих умерших близких и вспомнить их добрые дела.

14 мая — Радоница. В этот день, следующий за Пасхой, верующие посещают могилы своих умерших близких, чтобы почтить их память.

22 июня — Троицкая родительская суббота. В этот день верующие молятся за души всех усопших христиан.

2 ноября — Дмитриевская родительская суббота. В этот день молятся за души воинов, погибших за Отечество.

Как правильно поминать усопших

В родительские субботы принято посещать кладбище и молиться за души усопших. Верующие приносят на могилы еду, цветы и свечи. Принято читать молитвы и поминать усопших в храме.

В Мясопустную родительскую субботу

В этот день принято раздавать милостыню и делать добрые дела. Также принято готовить кутью — традиционное постное блюдо из пшеницы, риса или ячменя, сваренного с медом и сухофруктами.

В субботы Великого поста

В эти дни верующие посещают кладбище, чтобы помолиться за души своих умерших близких и вспомнить их добрые дела. Люди читают молитвы, посещают службу в храме.

В Радоницу

В этот день, следующий за Пасхой, верующие посещают могилы своих умерших близких, чтобы почтить их память. На могилы приносят освященные куличи, крашенки и сладости. Часть еды кладут на могилы, часть съедают сами и раздают нищим.

В Троицкую родительскую субботу

Верующие молятся за души всех усопших христиан. Принято украшать могилы цветами и зеленью.

В Дмитриевскую родительскую субботу

В этот день молятся за души погибших воинов.