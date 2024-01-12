Утром 12 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении были отражены 6 атак в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаку противника вблизи Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции сил обороны.

Война в Украине идет уже 688-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем ранее сообщали США. Об этом он заявил, говоря о том, как Россия пытается восполнить свои арсеналы с помощью других стран. В частности, с помощью Ирана и КНДР.

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