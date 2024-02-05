Позиция Германии по фонду военной поддержки ЕС может задержать поставки оружия в Украину.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Европейский фонд мира в 12 млрд евро исчерпался, обсуждается его пополнение на 5 млрд. Страны делают в него взносы в зависимости от размера экономик, а потом получают компенсацию за оружие, переданное Украине.

По данным FT, Брюссель говорит: "Сначала плати, потом получай возмещение". Но Германия и другие страны выступают за отказ от модели возмещения расходов и "утверждают, что в этом нет необходимости".

Берлин испытывает серьезные финансовые ограничения из-за решения Конституционного суда и требует, чтобы стоимость оружия, переданного Украине на двусторонней основе, учитывалась в его доле в фонде.

Меньшие страны заявляют, что это резко сократит размер фонда.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные журналисты пишут о критической ситуации в Авдеевке, которую пытаются взять в кольцо россияне. По их данным, силы РФ вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

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